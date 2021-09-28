Unternehmensprofil

Die Ball Corporation und ihre konsolidierten Gesellschaften zählen sich zu den weltweit führenden Anbietern von Aluminiumverpackungen für die Getränke-, Körperpflege- und Haushaltswarenindustrie. Die größte Produktlinie repräsentieren Aluminium-Getränkebehälter. Darüber hinaus werden extrudierte Aluminium-Aerosolbehälter produziert sowie wiederverschließbare Aluminiumflaschen für verschiedene Konsumgüterkategorien, Aluminium-Slugs und Aluminiumbecher. Die Vermarktung der Produkte erfolgt weltweit an große multinationale Getränke-, Körperpflege- und Haushaltswarenunternehmen, mit denen den Angaben zufolge langfristige Beziehungen bestehen. Das frühere Luft- und Raumfahrtgeschäft wurde Anfang 2024 veräußert.

Offizielle Webseite: https://www.ball.com