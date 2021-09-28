Ball Corporation
Aktuelle Nachrichten zu Ball Corporation
dpa-AFX News zu Ball Corporation
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|14,95
|14,06
|13,16
|11,80
|14,03
|Nettogewinn (Mrd)
|1,15
|1,06
|0,92
|4,01
|0,71
|Gewinn/Aktie
|4,08
|3,53
|3,33
|13,12
|2,25
|Dividende/Aktie
|0,84
|0,81
|0,80
|0,80
|0,80
|Rendite (%)
|1,29
|1,24
|1,51
|1,45
|1,39
|KGV
|14,35
|16,21
|15,91
|4,20
|25,56
|KUV
|1,11
|1,18
|1,10
|1,39
|1,29
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Ball Corporation und ihre konsolidierten Gesellschaften zählen sich zu den weltweit führenden Anbietern von Aluminiumverpackungen für die Getränke-, Körperpflege- und Haushaltswarenindustrie. Die größte Produktlinie repräsentieren Aluminium-Getränkebehälter. Darüber hinaus werden extrudierte Aluminium-Aerosolbehälter produziert sowie wiederverschließbare Aluminiumflaschen für verschiedene Konsumgüterkategorien, Aluminium-Slugs und Aluminiumbecher. Die Vermarktung der Produkte erfolgt weltweit an große multinationale Getränke-, Körperpflege- und Haushaltswarenunternehmen, mit denen den Angaben zufolge langfristige Beziehungen bestehen. Das frühere Luft- und Raumfahrtgeschäft wurde Anfang 2024 veräußert.
Offizielle Webseite: https://www.ball.com