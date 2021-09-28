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Ball Corporation

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WKN 860408
ISIN US0584981064
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,95 14,06 13,16 11,80 14,03
    Nettogewinn (Mrd) 1,15 1,06 0,92 4,01 0,71
    Gewinn/Aktie 4,08 3,53 3,33 13,12 2,25
    Dividende/Aktie 0,84 0,81 0,80 0,80 0,80
    Rendite (%) 1,29 1,24 1,51 1,45 1,39
    KGV 14,35 16,21 15,91 4,20 25,56
    KUV 1,11 1,18 1,10 1,39 1,29

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Ball Corporation und ihre konsolidierten Gesellschaften zählen sich zu den weltweit führenden Anbietern von Aluminiumverpackungen für die Getränke-, Körperpflege- und Haushaltswarenindustrie. Die größte Produktlinie repräsentieren Aluminium-Getränkebehälter. Darüber hinaus werden extrudierte Aluminium-Aerosolbehälter produziert sowie wiederverschließbare Aluminiumflaschen für verschiedene Konsumgüterkategorien, Aluminium-Slugs und Aluminiumbecher. Die Vermarktung der Produkte erfolgt weltweit an große multinationale Getränke-, Körperpflege- und Haushaltswarenunternehmen, mit denen den Angaben zufolge langfristige Beziehungen bestehen. Das frühere Luft- und Raumfahrtgeschäft wurde Anfang 2024 veräußert.

    Offizielle Webseite: https://www.ball.com

    Aktionärsverteilung