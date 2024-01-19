Bank Of America Corp. 6% 18/PERP
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WKN A2JLUF
ISIN US0605052291
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Bank Of America Corp. 6% 18/PERP
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|130,69
|124,18
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|36,35
|33,97
|30,51
|27,13
|26,52
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|3,86
|3,25
|3,10
|Dividende/Aktie
|-
|-
|1,08
|1,00
|0,92
|Rendite (%)
|2,14
|1,91
|1,96
|2,28
|2,73
|KGV
|11,74
|13,26
|14,25
|13,52
|10,86
|KUV
|3,26
|3,63
|3,60
|3,31
|2,70