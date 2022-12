Von 1965 bis 2021 hat Warren Buffett mit Berkshire Hathaway jedes Jahr im Schnitt 20,1 Prozent Gewinn erzielt und ist somit zum Milliardär geworden. Auf welche 4 Aktien er für 2023 setzt.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum kam der S&P 500 auf 10,5 Prozent Rendite im Jahr, was auch sehr gut ist, aber lange nicht so gut wie Warren Buffetts Performance. 2022 war auch für die Investorenlegende schwierig. Doch für 2023 setzt Buffett nun auf diese Gewinnbringer:

Auf diese 4 Aktien setzt Warren Buffett 2023

Laut Buffetts aktuellem Portfolio, welches er zuletzt für Stand 30. September bekannt geben musste, ist die Apple-Aktie mit einem Anteil von fast 42 Prozent die größte Position. Doch der iKonzern hatte es 2022 nicht leicht, verlor fast 26 Prozent an Wert. Dennoch hält Buffett weiter an Apple fest. Momentan weist die Apple-Aktie ein KGV von 22,6 und eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent auf.

Und die zweitgrößte Position im Portfolio ist die Bank of America mit einem Anteil von zehn Prozent. Diese Aktie geht in Deutschland immer etwas unter, weil sie nicht so spektakulär ist. Zwar hat die Bank-Aktie in 2022 ganze 27 Prozent verloren, doch erst im Sommer erhöhten die Amerikaner ihre Dividende um 5 Prozent auf 22 Cent pro Quartal. Die Bank of America-Aktie weist ein KGV von 9,7 und eine Dividendenrendite von 2,76 Prozent auf.

Schließlich ist die drittgrößte Postion im Portfolio von Berkshire die Chevron-Aktie. Und im Gegensatz zu den anderen beiden Papieren konnte die Chevron-Aktie in 2022 um 47 Prozent zulegen. Außerdem ist der Öl-Wert mit einem KGV von 8,3 trotzdem noch günstig und bietet momentan eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent.

Das waren also die drei größten Positionen von Warren Buffetts Portfolio mit welchem er ins Jahr 2023 startet. Doch eine bei ihm beliebte Aktie fehlt noch:

Buffetts Lieblings-Aktie für 2023

Natürlich handelt es sich dabei um sein Unternehmen Berkshire Hathaway! Denn durch dieses Unternehmen hält er ja die ganzen Anteile an Apple, Bank of America und Chevron. Zudem investiert Buffett Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Berkshire Aktien. Immerhin kam die Aktie somit auf ein Plus von 1,2 Prozent in 2022. Aber für 2023 geht da sicherlich noch mehr. Denn Buffett setzt auf viele Value-Unternehmen, die sich nächstes Jahr vermutlich behaupten können. Eine Dividende zahlt die Berkshire Hathaway Aktie nicht und das KGV liegt bei rund 20.

Zudem würde Warren Buffett diese Aktie aus seinem Portfolio niemals verkaufen.

Lösen Sie noch heute den Rabattcode SANTA22 ein und sichern Sie sich 20 % Rabatt auf das digitale Halbjahres- oder Jahresabo von BÖRSE ONLINE.