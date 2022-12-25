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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Bavarian Nordic

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WKN 917165
ISIN DK0015998017
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in DKK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,56 5,56 6,24 5,72 7,06
    Nettogewinn (Mrd) 0,77 0,75 1,38 0,99 1,48
    Gewinn/Aktie 8,99 8,60 17,60 12,60 19,20
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 17,82 18,58 10,84 15,03 9,24
    KUV 2,48 2,49 2,42 2,60 1,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Bavarian Nordic A/S bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Reiseimpfstoffen und bevorzugter Partner von Regierungen und internationalen Organisationen bei der Bereitstellung von Impfstoffen. Dazu gehören insbesondere Impfstoffe gegen Zecken-Enzephalitis, Pocken und Affenpocken, Tollwut, Cholera und Typhus. Das Unternehmen betreibt eine eigene Produktionsanlage in Dänemark, die gemäß den cGMP-Anforderungen der EU arbeitet.

    Offizielle Webseite: https://www.bavarian-nordic.com

    Aktionärsverteilung