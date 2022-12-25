Unternehmensprofil

Die Bavarian Nordic A/S bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Reiseimpfstoffen und bevorzugter Partner von Regierungen und internationalen Organisationen bei der Bereitstellung von Impfstoffen. Dazu gehören insbesondere Impfstoffe gegen Zecken-Enzephalitis, Pocken und Affenpocken, Tollwut, Cholera und Typhus. Das Unternehmen betreibt eine eigene Produktionsanlage in Dänemark, die gemäß den cGMP-Anforderungen der EU arbeitet.

Offizielle Webseite: https://www.bavarian-nordic.com