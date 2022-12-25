Bavarian Nordic
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WKN 917165
ISIN DK0015998017
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Bavarian Nordic
dpa-AFX News zu Bavarian Nordic
Kennzahlen (in DKK)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,56
|5,56
|6,24
|5,72
|7,06
|Nettogewinn (Mrd)
|0,77
|0,75
|1,38
|0,99
|1,48
|Gewinn/Aktie
|8,99
|8,60
|17,60
|12,60
|19,20
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
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|-
|-
|-
|KGV
|17,82
|18,58
|10,84
|15,03
|9,24
|KUV
|2,48
|2,49
|2,42
|2,60
|1,96
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Bavarian Nordic A/S bezeichnet sich als ein weltweit führender Anbieter von Reiseimpfstoffen und bevorzugter Partner von Regierungen und internationalen Organisationen bei der Bereitstellung von Impfstoffen. Dazu gehören insbesondere Impfstoffe gegen Zecken-Enzephalitis, Pocken und Affenpocken, Tollwut, Cholera und Typhus. Das Unternehmen betreibt eine eigene Produktionsanlage in Dänemark, die gemäß den cGMP-Anforderungen der EU arbeitet.
Offizielle Webseite: https://www.bavarian-nordic.com