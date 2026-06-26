Unternehmensprofil

Die Bio-Techne Corp. und ihre Tochtergesellschaften entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Life-Science-Reagenzien, Instrumente und Dienstleistungen für Forschung, Diagnostik und Bioverfahrenstechnik. Mit seinem breiten Produktportfolio und seiner Anwendungsexpertise vermarktet das Unternehmen integrale Bestandteile für die wissenschaftliche Untersuchung von biologischen Prozessen sowie die molekulare Diagnostik, die Aufschluss über Art, Diagnose, Ursache und Verlauf bestimmter Krankheiten geben.

Offizielle Webseite: https://www.bio-techne.com