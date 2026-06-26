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Bio-Techne Corp

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WKN A12ENG
ISIN US09073M1045
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,26 1,21 1,22 1,16 1,14
    Nettogewinn (Mrd) 0,32 0,30 0,07 0,17 0,29
    Gewinn/Aktie 1,38 1,17 0,47 1,07 1,81
    Dividende/Aktie 0,32 0,32 - - -
    Rendite (%) 0,44 0,45 - - -
    KGV 35,28 36,99 109,47 66,96 45,10
    KUV 8,94 9,23 6,70 9,78 11,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Bio-Techne Corp. und ihre Tochtergesellschaften entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Life-Science-Reagenzien, Instrumente und Dienstleistungen für Forschung, Diagnostik und Bioverfahrenstechnik. Mit seinem breiten Produktportfolio und seiner Anwendungsexpertise vermarktet das Unternehmen integrale Bestandteile für die wissenschaftliche Untersuchung von biologischen Prozessen sowie die molekulare Diagnostik, die Aufschluss über Art, Diagnose, Ursache und Verlauf bestimmter Krankheiten geben.

    Offizielle Webseite: https://www.bio-techne.com

    Aktionärsverteilung