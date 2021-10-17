Brady Corporation

Unternehmensprofil

Brady Corp. ist ein globaler Hersteller und Anbieter von Identifikationslösungen (IDS) und Arbeitssicherheits-Produkten, mit denen Geschäftsräume, Produkte und Menschen identifiziert bzw. geschützt werden können. Das Segment IDS umfasst leistungsstarke und innovative Identifikationslösungen und Gesundheitsprodukte, die unter andrem unter der Marke Brady hergestellt werden. Bedeutende Zielgruppen sind MRO (Maintenance, Repair and Operations-Güter) und OEM-Kunden. Etwa die Hälfte der Produkte des Segments Arbeitssicherheit (inklusive Compliance-Produkte) werden durch Katalog und digital an eine Vielzahl von MRO-Kunden verkauft. Etwa die Hälfte der Arbeitssicherheitsprodukte resultieren aus eigener Herstellung, die andere Hälfte wird zugekauft.

Offizielle Webseite: https://www.bradycorp.com