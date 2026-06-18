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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

BYD

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WKN A0M4W9
ISIN CNE100000296
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1.046,46 922,48 803,96 777,10 602,32
    Nettogewinn (Mrd) 49,00 38,19 33,76 41,59 31,34
    Gewinn/Aktie 5,51 4,31 3,58 13,84 10,32
    Dividende/Aktie 1,09 0,40 0,40 - -
    Rendite (%) 1,43 0,49 0,46 - -
    KGV 15,19 19,24 23,94 6,03 6,28
    KUV 0,71 0,81 0,39 0,35 0,35

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die BYD Company Limited ist Obergesellschaft eines breit aufgestellten Technologiekonzerns, der seine Aktivitäten in zwei Segmente gliedert. Das Segment "Automobile und verwandte Produkte und andere Produkte", in dem mehr als drei Viertel des gesamten Umsatzes erwirtschaftet werden, umfasst die Herstellung und den Verkauf von Automobilen und automobilbezogenen Formen und Komponenten, das Leasing und den Kundendienst für Automobile, Autobatterien, Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik- und Eisenbatterieprodukte sowie den Schienenverkehr und damit verbundene Geschäfte. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der E-Mobilität. Das Segment "Komponenten für Mobiltelefone, Montageservice und andere Produkte" ist mit der Herstellung und dem Verkauf von Komponenten für Mobiltelefone wie Gehäuse und elektronische Komponenten sowie der Bereitstellung von Montageservices befasst.

    Offizielle Webseite: https://www.bydglobal.com

    Aktionärsverteilung