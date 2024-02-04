Unternehmensprofil

Canon ist ein globales Multimedia-Unternehmen mit einer breiten Palette von Unternehmen. Seine Imaging-Technologien (Business Unit "Home") helfen Nutzern ihr Leben zu bereichern, indem sie die Erfassung und Aufzeichnung von besonderen Anlässen ermöglichen. Hauptprodukte sind digitale Kompaktkameras, digitale Camcorder und Drucker. Canon Advanced Imaging Technologien ermöglichen bequeme und hocheffiziente Arbeitsumgebungen (Business Unit "Office"). Von Büro-Multifunktionsgeräten bis hin zu einer umfangreichen Palette von Druckern, Tonerkartuschen, Software und Cloud-basierte Dokumentendienstleistungen bietet Canon eine vollständige Palette von Office-Lösungen und Dienstleistungen. Die Business Unit "Professionals" enthält Wechselobjektiv Digitalkameras, digitale Kinokameras, Displays für den professionellen Einsatz als auch digitalen Radiographie Systeme und Ausrüstungen für die Ophthalmologie. Der Geschäftsbereich "Industrie" steht für digitale Produktionsdrucksysteme, Halbleiterlithographie Ausrüstungen für den Handel, Fotodrucker und Netzwerkkameras.

Offizielle Webseite: https://www.canon.com