Anleger schauen derzeit wieder stärker nach Japan. Einige japanische Aktien sind dabei besonders günstig. Dies zeigt eine Auswertung von zwei globalen Value-ETFs.



25 Prozent Japan-Anteil

Mit dem iShares Edge MSCI World Value Factor ETF und dem Xtrackers MSCI World Value Factor ETF können Anleger in rund 400 Aktien investieren, die günstig bewertet sind.



Dazu wertet MSCI beim MSCI World Enhanced Value Index drei Kennziffern aus: das aktuelle Kurs-Buchwert-Verhältnis, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie den Unternehmenswert im Vergleich zum Cash Flow.



Auf diese Weise halten beide globalen Value-ETFs nur 38 Prozent in US-Aktien, dagegen aber 25 Prozent in japanischen Titeln.



Zum Vergleich: Der klassische MSCI World Index orientiert sich am Börsenwert der Aktien und gewichtet US-Titel mit stattlichen 69 Prozent und japanische Titel lediglich mit sechs Prozent.



Oder anders gesagt: US-Aktien gelten anhand der drei Value-Kennziffern als besonders teuer und japanische Aktien als besonders günstig.



Die japanischen Top Ten

Die folgenden zehn japanischen Aktien waren im Xtrackers MSCI World Value Factor ETF am 07.06.2023 prozentual am höchsten gewichtet:



TOYOTA

Nicht-Basiskonsumgüter

1,61%



MITSUBISHI

Industrieunternehmen

1,04%



MITSUI

Industrieunternehmen

0,93%



MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

Finanzen

0,80%



HONDA MOTOR

Nicht-Basiskonsumgüter

0,77%



CANON

Informationstechnologie

0,73%



HITACHI

Industrieunternehmen

0,70%



ITOCHU

Industrieunternehmen

0,66%



FUJIFILM HOLDINGS

Informationstechnologie

0,62%



Lesen Sie hier: Warren Buffett kauft diese fünf japanischen Aktien – Warum sie auch für Sie ein Kauf sein können