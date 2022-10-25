Cardinal Health
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WKN 880206
ISIN US14149Y1082
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Cardinal Health
dpa-AFX News zu Cardinal Health
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|276,54
|255,94
|222,58
|226,83
|205,01
|Nettogewinn (Mrd)
|2,81
|2,56
|1,57
|0,85
|0,26
|Gewinn/Aktie
|8,94
|7,77
|6,48
|3,48
|1,00
|Dividende/Aktie
|2,09
|2,07
|2,02
|2,02
|1,98
|Rendite (%)
|0,91
|0,87
|1,20
|2,05
|2,09
|KGV
|19,08
|22,09
|25,93
|28,25
|94,57
|KUV
|0,19
|0,22
|0,18
|0,11
|0,12
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Cardinal Health Inc. produziert Pharmazeutika, chirurgische Geräte und ausstattungen für Krankenhäuser und andere Spezialprodukte.
Offizielle Webseite: https://www.cardinalhealth.com