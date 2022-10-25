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Cardinal Health

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WKN 880206
ISIN US14149Y1082
Börse -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 276,54 255,94 222,58 226,83 205,01
    Nettogewinn (Mrd) 2,81 2,56 1,57 0,85 0,26
    Gewinn/Aktie 8,94 7,77 6,48 3,48 1,00
    Dividende/Aktie 2,09 2,07 2,02 2,02 1,98
    Rendite (%) 0,91 0,87 1,20 2,05 2,09
    KGV 19,08 22,09 25,93 28,25 94,57
    KUV 0,19 0,22 0,18 0,11 0,12

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Cardinal Health Inc. produziert Pharmazeutika, chirurgische Geräte und ausstattungen für Krankenhäuser und andere Spezialprodukte.

    Offizielle Webseite: https://www.cardinalhealth.com

    Aktionärsverteilung