Im Sport wie an der Börse ist das Momentum wichtig: Denn wenn es läuft, dann läuft es. Viele Anleger setzen gern auf Turnaround-Aktien. Doch das kann riskant sein. Wieso setzen Sie nicht auf die Gewinner-Aktien? In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen 30 Werte, die aktuell so richtig an der Börse gewinnen. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Momentum

Dabei untersuchte Börse Online den US-Index Russell 1000. Der Russell 1000 ist ein weltweit beachteter Aktienindex. In ihm sind die 1000 Unternehmen in den USA mit der höchsten Marktkapitalisierung gelistet.

Anschließend sortieren wir die Aktien nach ihrem Momentum. Dieses ist folgendermaßen definiert: Änderung in Prozent während der letzten 6 Monate, wobei ein gleitender Durchschnitt des Aktienkurses eines Monats relativ zu einem Benchmark-Index betrachtet wird. Und das sind die Gewinner.

Die aktuellen Gewinner-Aktien

Auf dem ersten Platz findet sich H&R Block. Das Unternehmen, welches im Steuerdienstleistungsbereich tätig ist, steigt in diesem Jahr wie eine Rakete nach oben. Und dennoch liegt das KGV bei günstigen 10 und die Dividendenrendite bei guten 3,15 Prozent.

Auf dem zweiten Platz befindet sich Signify Health. Das Unternehmen, welches technologische Medizinleistungen anbietet, erholt sich dabei aktuell von einer schweren Talfahrt. Mit einem KGV von 40 ist es bereits etwas teuer. Eine Dividendenrendite schüttet das Unternehmen nicht aus.

Und auf dem dritten Platz befindet sich schließlich First Solar. Der Name lässt erraten, dass das Unternehmen im Solar-Bereich tätig ist. Auch hier ist das KGV nach der jüngsten Rallye sehr hoch.

Doch Anleger können in der Liste der Gewinner-Aktien mit dem besten Momentum stöbern und sich gute Werte heraussuchen. Denn wie sagt man so schön: The Trend is your Friend.

Übrigens: Die Solar-Aktie First Solar befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index. In diesem Produkt mit der WKN: DA0ABH befinden sich insgesamt 16 nachhaltige Aktien wie etwa Linde, Nordex oder auch Verbio.