Unternehmensprofil

Die Celanese Corp. ist ein globales Unternehmen der Chemie- und Spezialitätenindustrie. Bei Hochleistungspolymeren sieht sich das Unternehmen als weltweit führender Hersteller. Diese Hochleistungspolymere kommen in einer Vielzahl hochwertiger Anwendungen zum Einsatz. Überdies zählt Celanese zu den weltweit größten Produzenten von Acetylprodukten, die als chemische Zwischenprodukte für fast alle wichtigen Industriezweige dienen. Das breit gefächerte Produktportfolio bedient eine Vielzahl von Endanwendungen, darunter die Automobilindustrie, chemische Zusätze, das Baugewerbe, Klebstoffe für Verbraucher und Industrie, Verbrauchsgüter und medizinische Produkte, Energiespeicherung, Filtration, Lebensmittel und Getränke, Farben und Lacke, Papier und Verpackungen, industrielle Veredelung und Textilien.

Offizielle Webseite: https://www.celanese.com