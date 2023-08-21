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Celanese

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WKN A0DP2A
ISIN US1508701034
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,09 10,03 9,54 10,28 10,94
    Nettogewinn (Mrd) 0,71 0,66 -1,15 -1,51 1,96
    Gewinn/Aktie 5,74 5,36 -10,64 -13,93 18,01
    Dividende/Aktie 0,13 0,12 - 2,80 2,80
    Rendite (%) 0,29 0,27 - 4,05 1,80
    KGV 6,96 7,39 - - 8,63
    KUV 0,49 0,49 0,48 0,74 1,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Celanese Corp. ist ein globales Unternehmen der Chemie- und Spezialitätenindustrie. Bei Hochleistungspolymeren sieht sich das Unternehmen als weltweit führender Hersteller. Diese Hochleistungspolymere kommen in einer Vielzahl hochwertiger Anwendungen zum Einsatz. Überdies zählt Celanese zu den weltweit größten Produzenten von Acetylprodukten, die als chemische Zwischenprodukte für fast alle wichtigen Industriezweige dienen. Das breit gefächerte Produktportfolio bedient eine Vielzahl von Endanwendungen, darunter die Automobilindustrie, chemische Zusätze, das Baugewerbe, Klebstoffe für Verbraucher und Industrie, Verbrauchsgüter und medizinische Produkte, Energiespeicherung, Filtration, Lebensmittel und Getränke, Farben und Lacke, Papier und Verpackungen, industrielle Veredelung und Textilien.

    Offizielle Webseite: https://www.celanese.com

    Aktionärsverteilung