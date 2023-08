Niedrige Bewertung PLUS eine hohe Dividendenrendite – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Diese 15 Aktien aus der Industrie-Branche bieten Anlegern jetzt beides

Diese Aktien würden wohl auch dem Börsen-Altmeister Warren Buffett gefallen. Denn die Redaktion von Börse Online hat den S&P 500 und den Stoxx Europe 600 nach Aktien untersucht, die jetzt nicht nur besonders günstig sind, sondern auch noch hohe Dividendenrenditen bieten.

Herausgekommen sind 15 Aktien, deren erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2024 höchstens bei 12 liegt und die dabei noch eine besonders hohe Dividendenrendite aufweisen. Die Aktie des schwedischen Stahlkonzerns SSAB AB bietet beispielsweise eine Dividendenrendite von fast zehn Prozent und ist dabei gerade einmal mit einem KGV von acht bewertet. Das niedrigste KGV der Runde weist das Bergbau- und Rohstoffunternehmen Anglo American mit 7,92 auf – und bietet eine Dividendenrendite von über fünf Prozent.





Niedriges KGV PLUS niedrige Dividendenrendite

Dividendenstarke Aktien bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Durch die Zahlung von Dividendenausschüttungen signalisieren diese Unternehmen, dass sie finanziell gesund und in der Lage sind, ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus haben dividendenstarke Aktien oft eine stabile Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

Mit dem Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und regelmäßige Einkommensströme aus Aktien erzielen, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und direkt reinvestiert werden. Der Index enthält 25 Aktien, die regelbasiert zusammengestellt wurden, um Ihnen eine breite Abdeckung verschiedener Branchen und Unternehmen zu bieten, die stabil und profitabel sind. Mit je 4 Prozent sind alle Aktien im Index anfangs gleich gewichtet.

