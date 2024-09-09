Unternehmensprofil

Die CENIT AG ist ein unabhängiges Softwarehaus und IT-Beratungsunternehmen für Geschäftsprozesse. Zu den wichtigsten Abnehmerbranchen gehören die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie, der Maschinenbau und Finanzdienstleister. CENIT hat sich über die Zusammenarbeit mit Dassault Systèmes und SAP als Lösungsanbieter im Bereich der Digitalen Fabrik sowie als Beratungsunternehmen im Product Lifecycle Management (PLM) einen Namen gemacht. Dabei berät CENIT Unternehmen in Fragen der Prozesskette, wählt die für den Kunden geeignete PLM-Software aus, führt die PLM-Lösungen ein und bietet einen umfassenden Service. Im Geschäftssegment "Enterprise Information Management" (EIM) ist CENIT Partner von IBM und erarbeitet für Finanzdienstleister, Versorger und Handelsunternehmen Lösungen im Business Process- und Dokumenten Management. Damit gliedert sich das operative Geschäft in die beiden Segmente "PLM" und "EIM".

Offizielle Webseite: https://www.cenit.de