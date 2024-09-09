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Cenit

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WKN 540710
ISIN DE0005407100
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 224,17 214,21 211,50 209,87 187,60
    Nettogewinn (Mio) 7,26 3,47 -2,45 0,30 4,99
    Gewinn/Aktie 0,72 0,44 -0,14 -0,01 0,53
    Dividende/Aktie 0,30 0,10 - 0,04 0,04
    Rendite (%) 4,17 2,78 - 0,57 0,34
    KGV 9,00 17,42 - - 21,99
    KUV 0,27 0,28 0,28 0,28 0,52

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CENIT AG ist ein unabhängiges Softwarehaus und IT-Beratungsunternehmen für Geschäftsprozesse. Zu den wichtigsten Abnehmerbranchen gehören die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie, der Maschinenbau und Finanzdienstleister. CENIT hat sich über die Zusammenarbeit mit Dassault Systèmes und SAP als Lösungsanbieter im Bereich der Digitalen Fabrik sowie als Beratungsunternehmen im Product Lifecycle Management (PLM) einen Namen gemacht. Dabei berät CENIT Unternehmen in Fragen der Prozesskette, wählt die für den Kunden geeignete PLM-Software aus, führt die PLM-Lösungen ein und bietet einen umfassenden Service. Im Geschäftssegment "Enterprise Information Management" (EIM) ist CENIT Partner von IBM und erarbeitet für Finanzdienstleister, Versorger und Handelsunternehmen Lösungen im Business Process- und Dokumenten Management. Damit gliedert sich das operative Geschäft in die beiden Segmente "PLM" und "EIM".

    Offizielle Webseite: https://www.cenit.de

    Aktionärsverteilung