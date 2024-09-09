Cenit
Aktuelle Nachrichten zu Cenit
dpa-AFX News zu Cenit
EQS-News: Transformation geht weiter: CENIT zeigt Steigerung der Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: CENIT AG beschließt Aufstockung der Beteiligung an der ISR Information Products AG von 74,9% auf 100%; Finanzierung der Anteilsaufstockung im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)
EQS-News: Transformation on track: CENIT zeigt wesentliche Steigerung der Profitabilität im ersten Quartal 2026 (deutsch)
EQS-News: CENIT AG konkretisiert Börsensegmentwechsel: Wechsel ins Scale-Segment zum 30. April 2026 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|224,17
|214,21
|211,50
|209,87
|187,60
|Nettogewinn (Mio)
|7,26
|3,47
|-2,45
|0,30
|4,99
|Gewinn/Aktie
|0,72
|0,44
|-0,14
|-0,01
|0,53
|Dividende/Aktie
|0,30
|0,10
|-
|0,04
|0,04
|Rendite (%)
|4,17
|2,78
|-
|0,57
|0,34
|KGV
|9,00
|17,42
|-
|-
|21,99
|KUV
|0,27
|0,28
|0,28
|0,28
|0,52
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die CENIT AG ist ein unabhängiges Softwarehaus und IT-Beratungsunternehmen für Geschäftsprozesse. Zu den wichtigsten Abnehmerbranchen gehören die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie, der Maschinenbau und Finanzdienstleister. CENIT hat sich über die Zusammenarbeit mit Dassault Systèmes und SAP als Lösungsanbieter im Bereich der Digitalen Fabrik sowie als Beratungsunternehmen im Product Lifecycle Management (PLM) einen Namen gemacht. Dabei berät CENIT Unternehmen in Fragen der Prozesskette, wählt die für den Kunden geeignete PLM-Software aus, führt die PLM-Lösungen ein und bietet einen umfassenden Service. Im Geschäftssegment "Enterprise Information Management" (EIM) ist CENIT Partner von IBM und erarbeitet für Finanzdienstleister, Versorger und Handelsunternehmen Lösungen im Business Process- und Dokumenten Management. Damit gliedert sich das operative Geschäft in die beiden Segmente "PLM" und "EIM".
Offizielle Webseite: https://www.cenit.de