Eine exklusive Auswertung ergab, dass es einige deutsche Aktien gibt, die von den Analysten ausnahmslos Kaufempfehlungen erhalten haben. Welche deutschen Aktien mit hohem Kurspotenzial Anleger sich jetzt anschauen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Ausnahmslos Kaufempfehlungen: Bis zu 157 Prozent Kurspotenzial

Ausnahmslos Kaufempfehlungen

Wir haben alle deutschen Aktien aus dem Prime Standard der Frankfurter Börse herausgesucht, die ausnahmslos Kaufempfehlungen aufweisen. Bedeutet: Alle Analysten, die diese Aktien covern, raten zum Kauf. Niemand zum Halten und niemand zum Verkaufen. Damit die Datengrundlage belastbar ist, haben wir nur Aktien genommen, die mindestens 4 Kaufempfehlungen erhalten haben.

Heraus kam die obige Liste. Das höchste Kurspotenzial hat dabei die HomeToGo-Aktie mit 157 Prozent. Zwar sehen Sie auch die Brain Biotech-Aktie mit dast 600 Prozent, doch bei dieser Aktie sollten Anleger vorsichtig sein und BÖRSE ONLINE rät hier auch nicht zum Kauf.

Übrigens: Die Fragezeichen oben in der Tabelle sind kein Fehler. Wenn Sie wissen möchten, welche drei deutschen Aktien aktuell von den meisten Analysten empfohlen werden, dann schauen Sie jetzt in unser neues Video:

Diese deutschen Aktien sind bei Analysten beliebt

Auch GFT Technologies ist eine sehr schöne deutsche Aktie, die schon seit vielen Jahren ziemlich gut läuft. Die wird auch bei BÖRSE ONLINE immer wieder vorgestellt und empfohlen. Wir haben auch über Tonies angesprochen, ein Unternehmen, was unser Nebenwerte-Experte Lars Winter auch schon vorgestellt hat. So ist auch die Tonies-Aktie ein sehr, sehr spannender Wert, den Anleger sich auch noch mal anschauen können. Auch diese Aktien haben ausschließlich Kaufempfehlungen erhalten. Aber wie gesagt, man sollte auch nicht sich blind draufstürzen. Meiner Meinung oder unserer Meinung nach – sind auch Aktien dabei, die ausnahmslos Kaufempfehlungen erhalten haben, wo man aber trotzdem ein bisschen vorsichtig sein sollte. Nicht alle Analysten sind da jeden Tag und schauen sich die Aktien an und aktualisieren diese Empfehlungen, die sie haben.

Und was neben den Analysten-Meinungen zusätzlich stets wichtig ist: Stimmt auch die fundamentale Bewertung? Sieht der Chart gut aus? Ist das ein schöner Aufwärtstrend? Wenn diese drei Punkte stimmen, dann findet jeder Anleger bei diesen deutschen Aktien, die ausnahmslos Kaufempfehlungen erhalten haben, spannende Werte.

Die ausführliche Auswertung der Tabelle erhalten Sie hier.

Und lesen Sie danach auch: Ausnahmslos Kaufempfehlungen: 12 unterbewertete Aktien mit bis zu 107% Kurspotenzial



oder: Sind das die besten ETFs der Welt? Was neben dem MSCI World ETF noch Riesen-Renditen bringt