Charles Schwab Corporation

Unternehmensprofil

Die Charles Schwab Corp. Ist über ihre Tochtergesellschaften im Wertpapier-Brokerage, Banking, Geld-Management und Finanzberatung tätig. Das Unternehmen bietet über zwei Segmente Dienstleistungen für Einzelpersonen und institutionelle Kunden. Das Segment Investor-Services umfasst Retail Brokerage- und Bankdienstleistungen für einzelne Investoren, Retirement Plan Services und Corporate Brokerage Services. Das Segment Advisor Services besteht aus pflegerischen, Handels und unterstützerischen Services für unabhängige Anlageberater und Dienstleistungen im Rentengeschäft für unabhängige Pensionsplan-Berater und Archivare, deren Planvermögen von der Schwab Bank gehalten werden. Insgesamt verfügt das Unternehmen über mehr als neun Millionen aktive Brokerage-Konten, über 1,2 Millionen Teilnehmer an betrieblicher Altersversorgung und mehr als 900.000 Bankkonten.

Offizielle Webseite: https://www.schwab.com/public/schwab