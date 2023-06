Unternehmen mit viel Geld können Anleger glücklich machen. Denn dieses Vermögen können Konzerne in Aktienrückkäufe, Dividenden oder neue Investitionen für mehr Gewinn einsetzen. Auf welche Unternehmen Anleger neben den Aktien von Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon noch schauen können.

Das sind die reichsten Aktien aus den USA

Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon

Auf der Suche nach reichen Aktien haben wir den US-Index S&P 500 nach den vermögendsten Werten durchsucht. Dabei basieren die Zahlen auf der letzten Bilanz, die beim Daten-Dienstleister Bloomberg vorliegt. Hier sehen wir, dass Apple die reichste Aktie mit liquiden Mitteln von 169,1 Milliarden Dollar ist. Hinzu kam ein sehr guter Free Cashflow von 111,4 Milliarden Dollar in der letzten Bilanz. Aber Achtung: Schulden sind hier nicht miteinberechnet. Dennoch ist die Apple-Aktie sehr vermögend, was sich auch in Dividenden und Aktienrückkäufen äußert. BÖRSE ONLINE empfiehlt Apple mit einem Kursziel von 180 Euro zum Kauf.

Dahinter folgt dann das Papier von Alphabet. Die Google-Mutter weist ein Vermögen von 113,8 Milliarden Dollar auf und konnte im letzten Jahr 60 Milliarden Dollar an Free Cashflow generieren. Damit hält sich die Alphabet-Aktie knapp vor KI-Konkurrent Microsoft.

Denn die Microsoft-Aktie verfügt über ein Vermögen von 104,8 Milliarden Dollar und konnte sogar 65,1 Milliarden Dollar an Free Cashflow generieren. Somit ist genug Geld da, um weiter zu investieren und Anleger zu beglücken.

Etwas weniger gut sieht es bei Amazon aus. Das Unternehmen hat zwar 70 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, doch die Amazon-Aktie fuhr im vergangenen Jahr einen negativen Free Cashflow von 16,9 Milliarden Dollar ein. Dennoch empfiehlt die BÖRSE ONLINE Redaktion Amazon weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 125 Euro.

Auch diese reichen Aktien können sich lohnen

Neben den Top 4 gibt es mit General Electric, Meta, Elevcance Health, Exxon Mobil und auch Tesla weitere Unternehmen, die viel Geld haben und bei denen der Cashflow stimmt. Von Unternehmen, bei denen der Cashflow negativ ist, sollten Anleger vorerst Abstand nehmen. Und bei den Öl-Werten von Exxon und Co achten Anleger darauf, dass diese Unternehmen zuletzt durch die deutlich gestiegenen Ölpreise profitiert hatten und sich dieses Muster auch mal umdrehen kann.

Insgesamt profitieren Anleger aber von reichen Unternehmen durch Investitionen in die Zukunft, durch Aktienrückkäufe und auch durch Dividenden.

Übrigens: Im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index finden Sie die besten Dividenden-Aktien der Welt. Investierbar ist der Index über ein Zertifikat.

