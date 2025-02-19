Unternehmensprofil

Die Cincinnati Financial Corporation ist in den Bereichen allgemeine Versicherungen und Lebensversicherungen tätig. Wesentliche Tochtergesellschaften sind die Cincinnati Insurance Company, die Cincinnati Casualty Company und die Cincinnati Indemnity Company, die Vermögens- und Unfallversicherungen anbieten.

Offizielle Webseite: https://www.cinfin.com