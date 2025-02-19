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Cincinnati Financial

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WKN 878440
ISIN US1720621010
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,77 13,22 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,41 1,30 2,39 2,29 1,84
    Gewinn/Aktie 9,15 15,03 15,32 14,65 11,74
    Dividende/Aktie 3,98 3,76 3,48 3,24 3,00
    Rendite (%) 2,24 2,12 2,13 2,25 2,90
    KGV 19,53 20,70 10,66 9,81 8,81
    KUV 2,16 2,04 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Cincinnati Financial Corporation ist in den Bereichen allgemeine Versicherungen und Lebensversicherungen tätig. Wesentliche Tochtergesellschaften sind die Cincinnati Insurance Company, die Cincinnati Casualty Company und die Cincinnati Indemnity Company, die Vermögens- und Unfallversicherungen anbieten.

    Offizielle Webseite: https://www.cinfin.com

    Aktionärsverteilung