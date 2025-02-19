Cincinnati Financial
%
H T
WKN 878440
ISIN US1720621010
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Cincinnati Financial
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|12,77
|13,22
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|1,41
|1,30
|2,39
|2,29
|1,84
|Gewinn/Aktie
|9,15
|15,03
|15,32
|14,65
|11,74
|Dividende/Aktie
|3,98
|3,76
|3,48
|3,24
|3,00
|Rendite (%)
|2,24
|2,12
|2,13
|2,25
|2,90
|KGV
|19,53
|20,70
|10,66
|9,81
|8,81
|KUV
|2,16
|2,04
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Cincinnati Financial Corporation ist in den Bereichen allgemeine Versicherungen und Lebensversicherungen tätig. Wesentliche Tochtergesellschaften sind die Cincinnati Insurance Company, die Cincinnati Casualty Company und die Cincinnati Indemnity Company, die Vermögens- und Unfallversicherungen anbieten.
Offizielle Webseite: https://www.cinfin.com