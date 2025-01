Unternehmen, die ihre Dividenden ständig steigern und deren Aktienkurse wenig schwanken, eignen sich für sehr vorsichtige Anleger. Hier sind drei Werte aus der Kategorie Supersicher.

Mögen Sie es gern besonders safe? Falls ja, sind Sie hier genau richtig. In dieser Kategorie haben wir anhand unseres Kennziffernrasters nach Aktien gesucht, die sich für besonders konservative Investoren eignen. Wir haben unsere Anforderungen Richtung Sicherheit verschärft: Die relative Schwankungsbreite Beta sollte statt unter 1,0 nun unter 0,6 liegen. Wir achteten besonders auf die Bilanzstruktur und setzten eine Dividendenrendite über zwei Prozent voraus.

Darüber hinaus sind die hier vorgestellten Unternehmen überaus zuverlässige Dividendenzahler. Der US-Pharmaund Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson steigert seine Dividende seit 62 Jahren und zählt zu den Dividendenkönigen der Wall Street. Auch die beiden anderen Werte zeichnen sich durch überdurchschnittliche Dividendenkontinuität aus — und signalisieren erfahrenen Börsianern, dass das Management auf nachhaltiges Wirtschaften gepolt ist und nicht auf kurzfristige Strahlkraft.

Aktie 1: CINCINNATI FINANCIAL

Die Aktie kennen Sie nicht? Bis jetzt. Der mittelgroße Versicherer aus Ohio ist auf die USA fokussiert, auf dem Heimatmarkt aber für seine hohe Profitabilität bekannt. Rund zwei Drittel der Prämien stammen aus Industrieversicherungen, rund ein Viertel entfällt auf personenbezogene Policen wie Autoversicherungen.

Cincinnati Financial (CF) wächst beständig, denn der Konzern zeichnet auch Policen mit niedrigeren Margen, stellt so hohe Volumina aus und gewinnt Marktanteile. Während die meisten Versicherer ihr Cash in Anleihen anlegen, investiert CF das Gros in Stammaktien, wobei keine einzige Aktie mehr als fünf Prozent des Anlageportfolios ausmacht. Das treibt die Anlagerenditen. Deswegen dürften auch die sinkenden Zinsen in den USA kein Problem sein, sondern den Kurs eher stützen. Die günstige Kombi-nation von Prämien- und Investitionsgewinnen hat über viele Jahre hinweg zu einem stetigen Wachstum geführt. Trotz der relativ geringen Größe — die Marktkapitalisierung liegt etwas über 20 Milliarden Dollar — zählt Cincinnati Finan cial zu den Dividendenkönigen der Wall Street und steigert die Ausschüttungen seit 64 Jahren. Anlegern brachte das Papier in zehn Jahren im Schnitt eine Gesamtrendite von über 14 Prozent.

Aktie 2: JOHNSON & JOHNSON

Vor 136 Jahren machen die Brüder Robert, James und Edward Johnson mit einem Aufsatz zur hygienischen Wundbehandlung international auf sich aufmerksam. Ihre Methode macht Schule, ihre Firma Johnson & Johnson (J & J) entwickelte sich zu einem der größten Pharma- und Medizintechnikkonzerne der Welt. Die Pharmasparte trägt heute zwei Drittel des Umsatzes, stark aufgestellt sind die Amerikaner etwa in Immunologie oder in Onkologie mit Blockbustern wie der Krebsarznei Darzalex. Der Rest des Geschäfts entfällt auf die Medizintechnik, etwa Operationsgeräte oder orthopädisches Equipment. Übernahmen und ständige Innovation gehören zur Strategie und werden gespeist durch hohe Cashflows. Hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind dabei Teil des Erfolgsrezepts. Eine große Anzahl von Patenten erschwert Wettbewerbern den Zugang zu den Märkten und sorgt für eine robuste pharmazeutische Pipeline, die das künftige Wachstum trägt.

Innovation hält die operativen Margen hoch, in den vergangenen drei Jahren lagen sie im Schnitt bei über 25 Prozent. So kann der Konzern trotz seiner permanenten Anstrengungen Aktionären einiges bieten: Die Dividende steigt seit 62 Jahren. Auch das führt zu attraktiven Gesamtrenditen von über sieben Prozent in den letzten zehn Jahren.

Aktie 3: SEMPRA ENERGY

Der Ursprung der Kalifornier reicht zurück ins Jahr 1880. Als Tochter des Versorgers SG & E blieb die damalige San Diego Gas & Electric auch während der Großen Depression profitabel. Zahlreiche Übernahmen und Umfirmierungen später ist die heutige Sempra einer der größten Gas- und Stromdistributeure der USA und betreibt über die Tochter SoCalGas das landesweit größte Gas-Pipelinenetz. Über die Tochter Oncor ist der Konzern stark in der Wachstumsregion Texas aufgestellt und profitiert auch vom Boom bei verflüssigtem Erdgas, sogenanntem LNG, für das etwa in Europa auf absehbare Zeit große Nachfrage besteht. Das Unternehmen erzielte in den vergangenen drei Jahren ein Umsatzwachstum von im Schnitt 14 Prozent, die operative Gewinnmarge erreichte durchschnittlich 16 Prozent. Sempra steigert die Dividende seit 14 Jahren. Die UBS attestiert dem Versorger die höchste Dividendenzuverlässigkeit in der US-Branche. Die Aktie brachte Anlegern in den zurückliegenden zehn Jahren im Schnitt acht Prozent Gesamtrendite.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der Print-Ausgabe 11 von €uro. Diese finden Sie hier

