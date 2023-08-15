CME Group
%
H T
WKN A0MW32
ISIN US12572Q1058
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu CME Group
dpa-AFX News zu CME Group
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,36
|7,04
|6,52
|6,13
|5,58
|Nettogewinn (Mrd)
|4,62
|4,43
|4,07
|3,53
|3,23
|Gewinn/Aktie
|12,49
|11,79
|11,32
|9,69
|8,87
|Dividende/Aktie
|11,25
|11,41
|5,00
|10,40
|9,65
|Rendite (%)
|4,20
|4,26
|1,83
|4,48
|4,58
|KGV
|20,70
|21,83
|24,12
|23,97
|23,75
|KUV
|12,97
|13,73
|15,09
|13,65
|13,56
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die CME Group Inc. baut auf dem Erbe von CME, CBOT und NYMEX auf. Sie dient den Risikomanagement-Bedürfnissen der Kunden rund um den Globus. CME Group bietet die breiteste Palette von Benchmark-Futures und Optionen und deckt alle wichtigen Anlageklassen ab. Die Vision der Termin- und Optionsbörse sieht anhaltendes globales Wachstum, innovative Produktentwicklung, kontinuierlich verbesserte Technik und ein Höchstmaß an Service vor.
Offizielle Webseite: https://www.cmegroup.com