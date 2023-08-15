Unternehmensprofil

Die CME Group Inc. baut auf dem Erbe von CME, CBOT und NYMEX auf. Sie dient den Risikomanagement-Bedürfnissen der Kunden rund um den Globus. CME Group bietet die breiteste Palette von Benchmark-Futures und Optionen und deckt alle wichtigen Anlageklassen ab. Die Vision der Termin- und Optionsbörse sieht anhaltendes globales Wachstum, innovative Produktentwicklung, kontinuierlich verbesserte Technik und ein Höchstmaß an Service vor.

Offizielle Webseite: https://www.cmegroup.com