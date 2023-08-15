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CME Group

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WKN A0MW32
ISIN US12572Q1058
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,36 7,04 6,52 6,13 5,58
    Nettogewinn (Mrd) 4,62 4,43 4,07 3,53 3,23
    Gewinn/Aktie 12,49 11,79 11,32 9,69 8,87
    Dividende/Aktie 11,25 11,41 5,00 10,40 9,65
    Rendite (%) 4,20 4,26 1,83 4,48 4,58
    KGV 20,70 21,83 24,12 23,97 23,75
    KUV 12,97 13,73 15,09 13,65 13,56

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CME Group Inc. baut auf dem Erbe von CME, CBOT und NYMEX auf. Sie dient den Risikomanagement-Bedürfnissen der Kunden rund um den Globus. CME Group bietet die breiteste Palette von Benchmark-Futures und Optionen und deckt alle wichtigen Anlageklassen ab. Die Vision der Termin- und Optionsbörse sieht anhaltendes globales Wachstum, innovative Produktentwicklung, kontinuierlich verbesserte Technik und ein Höchstmaß an Service vor.

    Offizielle Webseite: https://www.cmegroup.com

    Aktionärsverteilung