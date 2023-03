Das US-Analysehaus Morningstar hat 10 Burggraben-Aktien identifiziert, die hohe Dividendenrenditen von bis zu 15 Prozent bieten. Auf welche US-Aktien Anleger setzen können.

Morningstar ist dafür bekannt, die besten Burggraben-Aktien der Welt zu identifizieren. Der Gedanke dahinter: Ein Burggraben ist so ein starker Vorteil im Geschäftsmodell, dass das Unternehmen kaum Konkurrenz hat, die Preise so setzen kann wie es will, dadurch viel Geld verdient und somit an der Börse erfolgreich ist. Nun durchforstete Morningstar seine Datenbank nach Aktien, die sowohl einen Burggraben aufweisen, die mehr Dividendenrendite bieten als der S&P 500 (aktuell 1,74 Prozent) und die von den Morningstar-Fondsmanagern am meisten in Produkten gehalten werden. Heraus kam folgende Liste von 10 Dividenden-Aktien:

10 Aktien mit hohen Dividenden, die Morningstar empfiehlt

https://www.morningstar.com/articles/1145107/our-ultimate-stock-pickers-top-10-dividend-yielding-stocks Morningstar

In der Liste sehen Anleger, dass Pioneer Natural Resources mit 14,96 Prozent Dividendenrendite aktuell die höchste Ausschüttung bietet. Zudem weist die Aktie ein 3-von-5-Sterne-Ranking auf, hat einen Narrow Moat (die Vorstufe zum Burggraben) und ist in sieben Produkten von Morningstar enthalten. Nicht schlecht.

Dahinter folgen mit Altria und Philip Morris zwei Tabak-Aktien, die sehr hohe Dividenden bezahlen. Bei Altria sind es 8,12 Prozent und bei Philip Morris 5,32 Prozent. Beiden wird ein Wide-Moat (Burggraben) attestiert und beide befinden sich in vielen Produkten von Morningstar.

Auch diese Dividenden-Aktien empfiehlt Morningstar

Interessant sind auch die Aktien, welche 5 Sterne von Morningstar bekommen haben. Dazu zählt mit U.S. Bancorp auch die fünftgrößte Geschäftsbank der USA. Das Unternehmen zahlt eine Dividendenrendite von 5,71 Prozent, befindet sich in sechs Morningstar-Produkten und weist einen Burggraben auf.

Auch Fidelity National Information Services bekommt fünf Sterne, obwohl der Burggraben hier nicht ganz so sehr ausgeprägt ist. Dennoch zahlt das Finanztechnologie-Unternehmen (nicht zu verwechseln mit Fidelity National Financial) 3,74 Prozent Dividendenrendite und befindet sich in fünf Produkten.

Wem das dennoch zu viele Titel mit Finanzbezug sind, der schaut sich auch nach Pfizer um. Denn der Pharma-Riese befindet sich sogar in neun Fonds von Morningstar und wurde zuletzt auch am meisten von den zehn hier besprochenen Aktien gekauft. Die Dividendenrendite von 4,01 sowie die Bewertung mit 4 Sternen können sich durchaus sehen lassen.

Und wessen Interesse an Burggraben-Aktien jetzt geweckt wurde, der liest: Dieser Burggraben-ETF ist viel besser als der MSCI World – Was er Anlegern bringt