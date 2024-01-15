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Cofinimmo

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WKN 914421
ISIN BE0003593044
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in )

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz () - 362.666.000,00 - - -
    Nettogewinn () - - 218.523.000,00 73.147.000,00 -54.172.000,00
    Gewinn/Aktie - 5,85 5,61 1,70 -1,63
    Dividende/Aktie - 5,64 5,20 6,20 6,20
    Rendite (%) 6,11 - - - -
    KGV 13,25 - - - -
    KUV 8,64 - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Cofinimmo ist ein auf Mietobjekte spezialisiertes Immobilienunternehmen. Mit einem diversifizierten Immobilienportfolio, das sich verteilt über Belgien, Frankreich, die Niederlande und Deutschland erstreckt und nahezu 3,3 Milliarden Euro wert ist. Mit einer Gesamtfläche von über 1,8 Mio. m² bezeichnet sich das Unternehmen selbst als einen bedeutenden Akteur auf dem europäischen Markt. Auf die demografische Entwicklung setzend bilden Gesundheitsimmobilien und Büros mit jeweils rund 40 Prozent sowie Verteilungsnetze die wichtigsten Anlagesegmente. Das Unternehmen verfolgt eine Investmentstrategie, die langfristig eine hohe Dividendenrendite und Kapitalschutz bietet und sich sowohl an institutionelle wie private Investoren richtet.

    Offizielle Webseite: https://www.cofinimmo.com

    Aktionärsverteilung