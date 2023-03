Diese Immobilien-Aktien aus Europa bieten gleichzeitig hohe Dividenden und niedrige KGVs. Zum Teil sind KGVs von unter 10 möglich und die Dividendenrendite gehen bei diesen Aktien bis zu 16 Prozent. Welche Aktien sich jetzt lohnen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank.

Die Immobilienbranche hatte wegen der hohen Zinsen und starken Umweltauflagen zuletzt stark zu kämpfen. Viele Aktienkurse gaben nach. Doch das hat unter Anderem zu sehr attraktiven Bewertungen geführt. Auch bei deutschen Immobilienaktien. Auf welche Werte Anleger nun setzen können:

So sehen Anleger, dass etwa die Aktie von Unibail Rodamco ein KGV für 2024 von sogar nur 6,6 aufweist und zeitgleich eine gute Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Dabei entwickelt der französische Konzern viele Gewerbe-Objekte und ist auch in den USA tätig.

Auf Platz zwei folgt dann bereits das deutsche Immobilienunternehmen Vonovia. Der Wohnungs-Konzern weist aktuell eine hohe Dividendenrendite von 7,49 Prozent und ein gutes KGV von 9,4 auf.

Und auf Platz 3 folgt mit Klepierre ein weiterer französischer Konzern. Das Unternehmen bewirtschaftet vor allem Einkaufszentren und ist mit einer Dividendenrendite von 11,57 Prozent und einem relativ stabilen Kurs sehr attraktiv.

Doch es gibt noch weitere interessante Immobilien-Aktien:

Deutsche Immobilien-Aktien mit attraktiver Bewertung

Neben Vonovia finden Anleger auch die deutschen Immobilien-Aktien von Aroundtown in der Liste. Das Unternehmen betreibt Wohnungen und Gewerbeimmobilien vor allem in Deutschland und den Niederlanden und war vom Kurs her zuletzt deutlich gefallen. Aktuell resultieren daraus eine Dividendenrendite von 9,55 und ein KGV von 10.

Weiter geht es mit LEG Immobilien, welche zwar ein etwas höheres KGV von 13,5 aufweisen, dafür aber eine angenehm hohe Dividendenrendite von 6,51 Prozent.

Und die höchste Dividendenrendite bietet Merlin Properties. Das spanische Unternehmen betreibt vor allem gewerbliche Immobilien und kommt neben einen KGV von 13,8 eine Dividendenrendite von 16,02 Prozent.

Übrigens: Wir arbeiteten mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, um die Aktien besser vergleichbar zu machen. Bei Immobilienaktien nimmt man ansonsten eher das FFO je Aktie (Funds from operation), weil dies aussagekräftiger ist. Das KGV eignet sich in diesem Falle aber auch.