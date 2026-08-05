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Deutsche Börse

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WKN 581005
ISIN DE0005810055
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,78 6,51 6,03 7,05 6,13
    Nettogewinn (Mrd) 2,41 2,26 2,10 2,05 1,80
    Gewinn/Aktie 13,37 12,52 10,90 10,60 9,35
    Dividende/Aktie 4,99 4,65 4,20 4,00 3,80
    Rendite (%) 1,90 1,77 1,88 1,78 2,04
    KGV 19,69 20,82 20,48 21,14 19,92
    KUV 7,00 7,23 6,80 5,84 5,62

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Gruppe Deutsche Börse sieht sich mit über 40 Standorten als global agierendes Unternehmen und als führende europäische Börsenorganisation. Sie betreibt mit der Frankfurter Wertpapierbörse die mit Abstand größte deutsche Börse, organisiert über die Terminbörsen EUREX und ISE den größten Terminmarkt der Welt, vermarktet weltweit ihre Handelsplattform Xetra, die Marktdaten und Informationsströme sowie dem Wertpapierhandel nachgelagerte Dienstleistungen. Mit ihren Segmenten Eurex (Finanzderivate), EEX (Commodities), 360T (Devisenhandel), Xetra (Wertpapierhandel), Clearstream (Nachhandel), IFS (Investment Fund Services) und Qontigo (Index- und Analytikgeschäft) deckt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge alle zentralen Felder der Kapitalmarktinfrastruktur ab. Das ehemalige Segment GSF (Sicherheitenmanagement) wird seit 2020 dem Segment Clearstream zugeordnet. Über das frühere Segment Data (Datengeschäft) wird seither innerhalb der Segmente Xetra und Eurex berichtet.

    Offizielle Webseite: https://www.deutsche-boerse.com

    Aktionärsverteilung