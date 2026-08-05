Unternehmensprofil

Die Gruppe Deutsche Börse sieht sich mit über 40 Standorten als global agierendes Unternehmen und als führende europäische Börsenorganisation. Sie betreibt mit der Frankfurter Wertpapierbörse die mit Abstand größte deutsche Börse, organisiert über die Terminbörsen EUREX und ISE den größten Terminmarkt der Welt, vermarktet weltweit ihre Handelsplattform Xetra, die Marktdaten und Informationsströme sowie dem Wertpapierhandel nachgelagerte Dienstleistungen. Mit ihren Segmenten Eurex (Finanzderivate), EEX (Commodities), 360T (Devisenhandel), Xetra (Wertpapierhandel), Clearstream (Nachhandel), IFS (Investment Fund Services) und Qontigo (Index- und Analytikgeschäft) deckt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge alle zentralen Felder der Kapitalmarktinfrastruktur ab. Das ehemalige Segment GSF (Sicherheitenmanagement) wird seit 2020 dem Segment Clearstream zugeordnet. Über das frühere Segment Data (Datengeschäft) wird seither innerhalb der Segmente Xetra und Eurex berichtet.

Offizielle Webseite: https://www.deutsche-boerse.com