Unternehmensprofil

Die Deutsche Lufthansa AG ist weltweit eine der größten Luftfahrtgesellschaften. Schwerpunktmäßig auf die Passagierbeförderung fokussiert sind die Geschäftsfelder "Network Airlines" mit den Fluggesellschaften Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines sowie "Eurowings" mit den Flugbetrieben Eurowings und Eurowings Europe sowie der Beteiligung an SunExpress. Hier ist der Airline-Verbund Star Alliance von strategischer Bedeutung. Das Geschäftsfeld Logistik umfasst neben der Lufthansa Cargo AG, dem Spezialisten für das Logistikgeschäft der Gruppe, außerdem die Jettainer-Gruppe (spezialisiert auf das Management von Luftfrachtcontainern), die Tochtergesellschaft time:matters (spezialisiert auf besonders eilige Sendungen) und die die Beteiligung an der Frachtfluggesellschaft AeroLogic. Die Lufthansa Technik AG (Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen) und die LSG Group (Services rund um den Bordservice) ergänzen das Leistungsspektrum.

Offizielle Webseite: https://www.lufthansagroup.com