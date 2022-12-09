Domino`s Pizza Group Plc
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H T
WKN A2AHL0
ISIN GB00BYN59130
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Domino`s Pizza Group Plc
dpa-AFX News zu Domino`s Pizza Group Plc
Kennzahlen (in GBP)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|728,42
|705,45
|685,40
|664,50
|679,80
|Nettogewinn (Mio)
|70,41
|70,23
|59,00
|90,20
|115,00
|Gewinn/Aktie
|0,19
|0,18
|0,15
|0,23
|0,28
|Dividende/Aktie
|0,12
|0,11
|0,11
|0,11
|0,11
|Rendite (%)
|5,75
|5,45
|6,58
|3,58
|2,79
|KGV
|10,83
|11,48
|11,38
|13,43
|13,46
|KUV
|1,05
|1,11
|0,96
|1,81
|2,18