Dieser Aktien-Stratege gilt als bester Hedgefonds-Manager der Welt. Ein Blick in die aktuelle Aufstellung seines Portfolios verrät, auf welche Aktien er jetzt setzt. Von Jennifer Senninger

Das muss man ihm erst mal nachmachen: Christopher Niemczewski von Marshfield Associates gilt als der beste Hedgefonds-Manager der Welt. Auf dem Finanzportal TipRanks kann man das Ranking in Echtzeit verfolgen. Von 468 Hedgefonds-Managern steht Niemczewski an der Spitze. Seit dem Jahr 2013 konnte er mit seinem Portfolio eine Gesamtrendite von fast 400 Prozent erzielen. Damit performte er mehr als doppelt so gut wie der S&P 500.

Fonds mit über 100 Millionen Dollar verwaltetem Vermögen sind verpflichtet, bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC jedes Quartal ihre Beteiligungen offenzulegen. So offenbarte auch Niemczewski jüngst wieder einen Blick in sein Portfolio und verrät damit auch die zehn größten Positionen, auf die er jetzt setzt.

Auf diese Aktien setzt der beste Hedgefonds-Manager der Welt jetzt

Die neun größten Aktienpositionen des Hedgefondsmanager sind aus unterschiedlichsten Branchen. Den Großteil seines verwalteten Vermögens hält er derzeit jedoch in Form von Cash.

AutoZone

Arch Capital

Ross Stores

O’Reilly Automotive

Cummins

TJX Companies

Goldman Sachs

Mastercard

Domino’s Pizza

Es fällt auf: Niemczewski stellt sich derzeit mit Aktien aus verschiedensten Branchen auf. Damit ist er möglichst breit diversifiziert – und abgesichert. Der Marshfield CONCENTRATED OPPORTUNITY Fund konzentriert sich zu fast 40 Prozent auf Aktien aus dem Konsumsektor. Es finden sich jedoch auch die Finanz- und Industriebranche sowie Services darin wieder. Zudem bestehen werden über 20 Prozent des Fonds als Cash-Reserven verwaltet – das spiegelt auch eine gewisse Vorsicht von Niemczewski für die kommenden Zeiten wider.