Effekten-Spiegel
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WKN 564760
ISIN DE0005647606
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Effekten-Spiegel
dpa-AFX News zu Effekten-Spiegel
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EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Der Vorsitzende des Aufsichtsrats legt sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2026 nieder (deutsch)
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EQS-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|17,14
|31,23
|11,61
|10,82
|22,90
|Nettogewinn (Mio)
|2,50
|11,10
|-2,37
|-2,95
|5,23
|Gewinn/Aktie
|0,65
|2,91
|-0,62
|-0,77
|1,37
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|1,05
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|6,73
|KGV
|16,15
|4,50
|-
|-
|11,39
|KUV
|-
|0,79
|1,66
|2,03
|1,29
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Effecten-Spiegel AG betreibt das Verlagsgeschäft, die Kapitalanlage für eigene Rechnung sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art im In- und Ausland. Bekannteste Verlagspublikation ist das wöchentlich erscheinende Anlegermagazin gleichen Namens. Im Kapitalanlagegeschäft war die Gesellschaft Ende 2020 an der Verlag Blazek & Bergmann seit 1891 AG (3,00%), der Infas Holding AG (zuvor Action Press Holding AG - 20,28%) und der GSC Holding AG (19,98%) beteiligt.
Offizielle Webseite: https://www.effecten-spiegel.de