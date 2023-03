Hier können Anleger jetzt richtig viel Geld verdienen: Diese 23 deutschen Aktien bieten allesamt eine Dividendenrendite von mehr als 8 Prozent. Bei manchen Werten geht die Rendite sogar weit über 20 Prozent. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Aktuell bieten deutsche Aktien sehr hohe Dividendenrenditen. Denn zum einen haben sich viele Kurse an der Börse noch nicht wieder erholt und zum anderen verdienen die Unternehmen aber weiter prächtig. So kommt es, dass die Dividenden in diesem Jahr sehr hoch sind. Deswegen hat BÖRSE ONLINE die deutschen Aktien nach hohen Renditen durchsucht und diese 23 Aktien mit mehr als 8 Prozent Dividendenrendite gefunden:

Die Liste wird angeführt von 3U, welche aktuell sogar eine Rendite von 63,75 Prozent bietet. Dies hat vor allem mit einer Sonderdividende zu tun. Ob Anleger die 3U Holding Aktie kaufen sollten, erfahren Sie hier von uns.

Am zweitmeisten Dividende bietet aktuell Ecotel. Der Telekom-Anbieter möchte 18,82 Euro je Aktie ausbezahlen, was zu einer Dividendenrendite von 40,82 Prozent auf den aktuellen Kurs führen würde. Auch über Ecotel und über die Gründe für die hohe Dividende hatten wir berichtet.

Und schließlich landet Turbon mit einer Dividendenrendite von 22,1 Prozent auf dem dritten Rang.

Übrigens: Die in der Tabelle gefetteten Dividenden sind Vorschläge des Vorstands und damit so gut wie sicher. Die anderen sind Schätzungen der Analysten und noch nicht in Stein gemeißelt. Doch sollten Anleger bei diesen hohen Dividenden zuschlagen?

Doch nicht nur kleine Unternehmen bieten aktuell hohe Dividenden. Auch Werte wie der Münchener Autobauer BMW zahlen bis zu 9,55 Prozent Dividendenrendite. Die Deutsche Pfandbriefbank möchte sogar 10,59 Prozent Dividendenrendite ermöglichen und der Autovermieter Sixt 8,48 Prozent. Auch der Fernsehsender RTL zahlt mit 8,79 Prozent eine hohe Dividende. Lese Sie hier unsere aktuelle Einschätzung zu RTL.

Dabei kommt es für Anleger neben der Höhe der Dividendenrendite auch darauf an, wie die fundamentale Bewertung der Aktie aussieht. Denn nach Ausbezahlung der Dividende notiert die Aktie meist genau um den Betrag im Minus, der als Dividende ausbezahlt wurde. Denn dieses Geld ist ja aus dem Unternehmen geflossen und folglich ist das Unternehmen jetzt weniger wert. Gute Unternehmen holen diesen Dividendenabschlag relativ schnell wieder auf, sodass es sich lohnt. Doch gerade Unternehmen mit Sonderdividenden werden diesen hohen Abschlag erstmal nicht aufholen. Dividendenjäger überlegen sich also genau, wo sie zuschlagen möchten.

