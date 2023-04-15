Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Elekta AB (publ)

%
H T
WKN 896279
ISIN SE0000163628
Börse -
Stand -
Elekta AB (publ) Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Elekta AB (publ)

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Elekta AB (publ)

    dpa-AFX News zu Elekta AB (publ)

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Elekta AB (publ)

    Kennzahlen (in SEK)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 18,06 17,31 16,72 18,02 18,12
    Nettogewinn (Mrd) 1,70 1,56 -0,52 0,24 1,30
    Gewinn/Aktie 4,19 3,74 -1,36 0,62 3,41
    Dividende/Aktie 2,76 2,51 2,40 2,40 2,40
    Rendite (%) 5,71 5,18 4,51 4,90 3,03
    KGV 11,30 12,41 - 79,03 23,23
    KUV 1,07 1,12 1,17 1,00 1,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende