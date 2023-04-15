Elekta AB (publ)
%
H T
WKN 896279
ISIN SE0000163628
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Elekta AB (publ)
dpa-AFX News zu Elekta AB (publ)
Kennzahlen (in SEK)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|18,06
|17,31
|16,72
|18,02
|18,12
|Nettogewinn (Mrd)
|1,70
|1,56
|-0,52
|0,24
|1,30
|Gewinn/Aktie
|4,19
|3,74
|-1,36
|0,62
|3,41
|Dividende/Aktie
|2,76
|2,51
|2,40
|2,40
|2,40
|Rendite (%)
|5,71
|5,18
|4,51
|4,90
|3,03
|KGV
|11,30
|12,41
|-
|79,03
|23,23
|KUV
|1,07
|1,12
|1,17
|1,00
|1,60