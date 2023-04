Beim Acatis AI Global Equities entscheidet die Künstliche Intelligenz (KI) komplett alleine, welche Aktien ins Portfolio kommen. Das hat Folgen. Denn vom MSCI World Index weicht der AI-Fonds von Acatis-Chef Hendrik Leber deutlich ab.



AI-Modell: Small Caps attraktiver als Large und Mid Caps

Der deutsche Fondsmanager Hendrik Leber hat einen KI-Fonds, der sozusagen als Anti-MSCI-World-Fonds angesehen werden kann. Dennoch kann dies sehr spannend für Anleger sein.

Denn: Der Acatis AI Global Equities hält derzeit keine Large und Mid Caps, in die zum Beispiel der iShares Core MSCI World ETF investiert, sondern ausschließlich Small Caps mit einer kleineren Börsenbewertung.



Zuletzt investierte der Acatis AI Global Equities zum Beispiel besonders stark in die Aktien von Coty, Elekta oder Prada, die im MSCI World Index gar nicht vorkommen. Einzig den Acatis-Top-Ten-Wert Dentsply Sirona gewichtet der iShares Core MSCI World ETF mit marginalen 0,02 Prozent.



Der einzige Grund für diese Ausrichtung des AI-Fonds: Das AI- Modell hält Small Caps für attraktiver als Large und Mid Caps, in die der Fonds auch investieren könnte.



Somit würde sich der Acatis AI Global Equities gut als Beimischung zu einem MSCI World ETF eignen, der in Large und Mid Caps investiert.



Die Top Ten im Acatis AI Global Equities, dem Anti-MSCI-World-Fonds

Aktie

Gewicht im Acatis AI Global Equities

Gewicht im iShares Core MSCI World ETF



Coty

3,1%

0,0 %



Tri Pointe Group

2,9%

0,0 %



Mueller Water Products

2,9%

0,0 %



Prada

2,9%

0,0 %



Elekta

2,8%

0,0 %



Marks & Spencer Group

2,7%

0,0 %



World Wrestling Entertainment

2,7%

0,0 %



Dentsply Sirona

2,7%

0,02 %



B2Gold

2,6%

0,0 %



Taylor Morrison Home

2,6%

0,0 %



Hintergrund: Der Acatis AI Global Equities kombiniert Value-Investing mit Künstlicher Intelligenz. Der Fonds investiert in bis zu 50 Aktien aus entwickelten Ländern mit einer Marktkapitalisierung über einer Milliarde Euro und ausreichender Liquidität. Der Investitionsgrad ist nahe 100 Prozent. Das Portfolio wird halbjährlich umgeschichtet.



