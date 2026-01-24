Unternehmensprofil

Das deutsch-französische Biotech-Unternehmen Eurofins Scientific S.A. bezeichnet sich als eine der führenden international tätigen Gesellschaften auf dem stark fragmentierten Markt der Bioanalytik. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Nachweis von Reinheit, Authentizität, Herkunft und genetischer Modifikation biologischer Substanzen und Produkte. Bedient werden Kunden aus weiten Teilen der Industrie, einschließlich Pharmazie, Nahrungsmittelindustrie und dem Umweltsektor. Mit mehr als 150 Laboratorien in über 30 Ländern erweitert das Unternehmen permanent sein Technologieportfolio und seine geografische Präsenz. Durch Forschung & Entwicklung, Einlizenzierungen und Firmenzukäufe kann die Gruppe nach eigenen Angaben stets auf die neuesten Entwicklungen auf den Gebieten Biotechnologie und Analytik zurückgreifen und ihren Kunden Lösungen für ihre individuellen Fragen anbieten.

Offizielle Webseite: https://www.eurofins.de