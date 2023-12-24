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FactSet Research Systems

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WKN 901629
ISIN US3030751057
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,61 2,47 2,32 2,20 2,09
    Nettogewinn (Mrd) 0,69 0,65 0,60 0,54 0,47
    Gewinn/Aktie 17,85 15,07 15,74 14,11 12,26
    Dividende/Aktie 4,73 4,50 4,28 4,04 3,74
    Rendite (%) 1,80 1,71 1,15 0,96 0,86
    KGV 13,36 14,77 23,72 29,97 35,60
    KUV 3,53 3,91 6,11 7,28 7,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die FactSet Research Systems Inc. ist Obergesellschaft eines globalen Finanzdaten- und Analyse-Konzerns. Die FactSet-Plattform bietet umfassende Daten, anspruchsvolle Analysen und flexible Technologien, die globale Finanzexperten für ihre wichtigen Investment-Workflows benötigen. Mehr als 160.000 Vermögensverwalter und -eigentümer, Banker, Vermögensverwalter, Unternehmen, einschließlich Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen, und andere nutzen die personalisierten Lösungen. Zur Verfügung gestellt werden Finanzdaten und Marktinformationen zu Wertpapieren, Unternehmen und Branchen. Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus Abonnements für Produkte und Dienstleistungen wie Workstations, Portfolioanalysen und Marktdaten.

    Offizielle Webseite: https://www.factset.com

    Aktionärsverteilung