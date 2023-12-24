Unternehmensprofil

Die FactSet Research Systems Inc. ist Obergesellschaft eines globalen Finanzdaten- und Analyse-Konzerns. Die FactSet-Plattform bietet umfassende Daten, anspruchsvolle Analysen und flexible Technologien, die globale Finanzexperten für ihre wichtigen Investment-Workflows benötigen. Mehr als 160.000 Vermögensverwalter und -eigentümer, Banker, Vermögensverwalter, Unternehmen, einschließlich Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen, und andere nutzen die personalisierten Lösungen. Zur Verfügung gestellt werden Finanzdaten und Marktinformationen zu Wertpapieren, Unternehmen und Branchen. Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus Abonnements für Produkte und Dienstleistungen wie Workstations, Portfolioanalysen und Marktdaten.

Offizielle Webseite: https://www.factset.com