Ab 25 Jahren mit durchgehend steigender Ausschüttung gehören Unternehmen zum Dividenden-Adel. Einige Kandidaten stehen kurz vor der prestigeträchtigen Schwelle. Wir haben zwei zukünftige Aristokraten mit Kurspotenzial entdeckt

Ein ehrenwerter Kreis: 68 Unternehmen aus dem amerikanischen Aktienindex S&P 500 steigern ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren. Börsianer nennen sie die Aristokraten. Bald dazugehören zu diesem elitären Zirkel dürfte Factset Research Systems. Seit 24 Jahren hat die Datenfirma aus dem Bundesstaat Connecticut durchgehend ihre Ausschüttung aufgestockt, es fehlt also nur noch ein weiteres Jahr. Das sollte zu schaffen sein.

Der inoffzielle Ehrentitel ist für Investoren ein wertvoller Wegweiser: Viele Aristokraten sind gute Investments. Der Index des amerikanischen Börsen-Adels, der S&P 500 Aristocrats, hat über die vergangenen 25 Jahre den breiten US-Markt deutlich geschlagen. Und: In 69 Prozent der Monate mit fallenden Kursen haben sich die Aristokraten besser gehalten als der breite Markt. Eine Erklärung: Viele Aristokraten haben ein krisenfestes Geschäftsmodell. Denn nur so lässt sich die Dividende über mehrere Konjunkturzyklen hinweg kontinuierlich steigern.

Auch der Börsen-Adel ist nicht unfehlbar. Allein in den Jahren 2009 und 2010 wurden im Schatten der großen Finanzkrise 19 Unternehmen aus dem Kreis der Aristokraten verstoßen, weil sie ihre Dividende nicht weiter gesteigert haben. Es gibt aber immer wieder Nachschub. Eine Analyse von BÖRSE ONLINE zeigt, dass allein im S & P 500 ein Dutzend Unternehmen mit mindestens 20 Jahren steigender Dividende auf Kurs Richtung Adelsstand ist. Unter den Anwärtern sind weltbekannte Riesen, aber auch im Rest der Welt eher unbekannte Namen. Die Redaktion hat aussichtsreiche Kandidaten aus verschiedenen Branchen herausgesucht.

Factshet – Dividendenerhöhung seit 24 Jahren

Factset versorgt Banken, Vermögensverwalter oder auch Hedgefonds mit Daten aus der Welt der Wirtschaft. Diese sollen bei der Auswahl neuer Investments oder auch der Analyse des eigenen Portfolios helfen. Die jüngsten Quartalsergebnisse von Factset lagen unter Analystenerwartung, der langfristige Trend aber spricht für das Unternehmen. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sind zuverlässige Daten eine wertvolle Ware. Analysten erwarten bei Factset jährliche Gewinnsteigerungen von rund zehn Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt im Rahmen des langjährigen Durchschnitts.

Nike – Dividendenerhöhung seit 21 Jahren

Längst zu einem globalen Riesen geworden ist Nike. Der Sportartikelhersteller hat die Schwelle von 20 Jahren steigender Dividende überschritten. Wie die gesamte Sportartikelbranche leidet Nike derzeit unter den Nachwehen der Pandemie und der schwachen Konjunkturlage. Die zwischenzeitlich stark gestiegenen Lagerbestände — viele dieser Produkte müssen mit Rabatten verkauft werden — haben sich weitgehend normalisiert. Starke Marken wie Nike proftieren davon, dass Sportartikel, vor allem Turnschuhe, immer häufiger auch in Freizeit und Berufsalltag getragen werden. Den Aristokratenstatus sollte Nike also mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen. Der Erzrivale Adidas übrigens hat seine Dividende allein in den vergangenen vier Jahren einmal gesenkt, ein weiteres Mal komplett gestrichen. Auch das zeigt die Stärke von Nike.

