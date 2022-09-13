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The Platform Group AG

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WKN A2QEFA
ISIN DE000A2QEFA1
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 980,18 718,60 553,78 464,24 167,02
    Nettogewinn (Mio) 47,30 42,66 32,74 26,48 -6,26
    Gewinn/Aktie - 2,11 1,60 1,50 -1,01
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 1,13 2,56 4,70 4,13 -
    KUV 0,05 0,15 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die The Platform Group SE & Co. KGaA (zuvor The Platform Group AG und fashionette AG) bezeichnet sich als ein Softwareunternehmen, das über eigene Plattformlösungen europaweit in zahlreichen Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden. Bei den Branchen werden der Möbel- und Maschinenhandel, die Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode hervorgehoben. Auf der ao. HV Anfang September 2023 stimmten die Aktionäre der vormaligen fashionette AG für die Übernahme der The Platform Group GmbH & Co. KG. Diese Maßnahmen erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, die im November parallel zur Umfirmierung im Handelsregister eingetragen wurde. Über Websites der Marke fashionette werden Premium- und Luxus-Modeaccessoires vertrieben.

    Offizielle Webseite: https://www.the-platform-group.com

    Aktionärsverteilung