The Platform Group AG
Aktuelle Nachrichten zu The Platform Group AG
dpa-AFX News zu The Platform Group AG
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EQS-News: The Platform Group AG: mwb research nimmt Coverage mit BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 19,50 auf (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|980,18
|718,60
|553,78
|464,24
|167,02
|Nettogewinn (Mio)
|47,30
|42,66
|32,74
|26,48
|-6,26
|Gewinn/Aktie
|-
|2,11
|1,60
|1,50
|-1,01
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|1,13
|2,56
|4,70
|4,13
|-
|KUV
|0,05
|0,15
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die The Platform Group SE & Co. KGaA (zuvor The Platform Group AG und fashionette AG) bezeichnet sich als ein Softwareunternehmen, das über eigene Plattformlösungen europaweit in zahlreichen Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden. Bei den Branchen werden der Möbel- und Maschinenhandel, die Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode hervorgehoben. Auf der ao. HV Anfang September 2023 stimmten die Aktionäre der vormaligen fashionette AG für die Übernahme der The Platform Group GmbH & Co. KG. Diese Maßnahmen erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, die im November parallel zur Umfirmierung im Handelsregister eingetragen wurde. Über Websites der Marke fashionette werden Premium- und Luxus-Modeaccessoires vertrieben.
Offizielle Webseite: https://www.the-platform-group.com