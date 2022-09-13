Unternehmensprofil

Die The Platform Group SE & Co. KGaA (zuvor The Platform Group AG und fashionette AG) bezeichnet sich als ein Softwareunternehmen, das über eigene Plattformlösungen europaweit in zahlreichen Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden. Bei den Branchen werden der Möbel- und Maschinenhandel, die Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode hervorgehoben. Auf der ao. HV Anfang September 2023 stimmten die Aktionäre der vormaligen fashionette AG für die Übernahme der The Platform Group GmbH & Co. KG. Diese Maßnahmen erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, die im November parallel zur Umfirmierung im Handelsregister eingetragen wurde. Über Websites der Marke fashionette werden Premium- und Luxus-Modeaccessoires vertrieben.

Offizielle Webseite: https://www.the-platform-group.com