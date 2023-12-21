Unternehmensprofil

Die FORTEC Elektronik AG ist ein in Deutschland führender Anbieter von hochwertiger Elektronik und beliefert High-Tech-Gerätehersteller mit Systemen. Das Produktportfolio umfasst Lösungen rund um Power Supplies (Stromversorgung), Displays (Flachbildschirme) und Embedded Computer Technology (Einplatinenrechner). Diese High-Tech-Geschäftsfelder sind schnell wachsende Bereiche; sie greifen ineinander und erreichen oft dieselben Anwender. Zu ihren Zielkunden zählt das Unternehmen Hersteller aus den Bereichen Industrieautomation, Telekommunikation, Informationstechnologie, Sicherheitstechnik, Medizintechnik und Automotive. Kernländer sind Deutschland, Österreich, die Schweiz und BeNeLux. Das operative Geschäft unterteilt der Konzern in die beiden Geschäftsfelder "Power Supplies" (Stromversorgung) und "Displaytechnik und Embedded Computer Technology" (Datenvisualisierung).

Offizielle Webseite: https://www.fortecag.de