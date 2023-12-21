FORTEC Elektronik
Aktuelle Nachrichten zu FORTEC Elektronik
dpa-AFX News zu FORTEC Elektronik
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EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Fortschritte bei der operativen und strategischen Weiterentwicklung trotz weiterhin anspruchsvollem Marktumfeld im dritten Quartal 2025/2026 (deutsch)
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Power erhält Defense-Auftrag in Höhe von USD 4,4 Mio. (deutsch)
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft treibt strategische Weiterentwicklung voran: Aufsichtsrat bestellt Michael Spatny als neuen COO (deutsch)
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Benelux ernennt Maarten Büscher zum neuen CEO (deutsch)
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft erhält Auftrag im Marinebereich im Volumen von rund 1 Mio. EUR (deutsch)
EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht Halbjahresbericht - Übernahmen stützen Umsatz und Ergebnisentwicklung (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|79,40
|77,70
|81,69
|95,73
|108,37
|Nettogewinn (Mio)
|1,50
|-2,00
|1,11
|5,52
|7,42
|Gewinn/Aktie
|0,46
|-0,60
|0,41
|1,63
|2,32
|Dividende/Aktie
|0,60
|0,40
|0,40
|0,85
|0,85
|Rendite (%)
|5,50
|3,02
|2,51
|4,40
|3,01
|KGV
|23,70
|-
|38,90
|11,84
|12,16
|KUV
|0,45
|0,57
|0,63
|0,66
|0,85
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die FORTEC Elektronik AG ist ein in Deutschland führender Anbieter von hochwertiger Elektronik und beliefert High-Tech-Gerätehersteller mit Systemen. Das Produktportfolio umfasst Lösungen rund um Power Supplies (Stromversorgung), Displays (Flachbildschirme) und Embedded Computer Technology (Einplatinenrechner). Diese High-Tech-Geschäftsfelder sind schnell wachsende Bereiche; sie greifen ineinander und erreichen oft dieselben Anwender. Zu ihren Zielkunden zählt das Unternehmen Hersteller aus den Bereichen Industrieautomation, Telekommunikation, Informationstechnologie, Sicherheitstechnik, Medizintechnik und Automotive. Kernländer sind Deutschland, Österreich, die Schweiz und BeNeLux. Das operative Geschäft unterteilt der Konzern in die beiden Geschäftsfelder "Power Supplies" (Stromversorgung) und "Displaytechnik und Embedded Computer Technology" (Datenvisualisierung).
Offizielle Webseite: https://www.fortecag.de