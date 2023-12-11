Gaztransport Et Technigaz

Unternehmensprofil

Die Gaztransport & Technigaz S.A. (GTT) versteht sich als Technologieexperte für spezielle Transport- und Speichersysteme für Flüssiggas. Hervorgehoben werden kryogene Membran-Containment-Systeme zum Transport und zur Speicherung von Flüssiggasen, insbesondere LNG. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt neben angrenzenden und diversifizierten Aktivitäten auf der Ausrüstung von LNG-Tankern und Containment-Einheiten.

Offizielle Webseite: https://gtt.fr/