Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Gaztransport Et Technigaz

%
H T
WKN A1XEHR
ISIN FR0011726835
Börse -
Stand -
Gaztransport Et Technigaz Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Gaztransport Et Technigaz

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Gaztransport Et Technigaz

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 814,76 767,30 803,20 643,72 429,03
    Nettogewinn (Mio) 448,56 419,97 413,60 347,82 201,37
    Gewinn/Aktie 12,11 11,24 11,16 9,40 5,45
    Dividende/Aktie 9,73 9,18 4,00 4,36 4,36
    Rendite (%) 4,97 4,69 2,55 3,39 3,64
    KGV 16,19 17,38 14,03 13,68 22,00
    KUV 8,90 9,50 7,22 7,40 10,33

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Gaztransport & Technigaz S.A. (GTT) versteht sich als Technologieexperte für spezielle Transport- und Speichersysteme für Flüssiggas. Hervorgehoben werden kryogene Membran-Containment-Systeme zum Transport und zur Speicherung von Flüssiggasen, insbesondere LNG. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt neben angrenzenden und diversifizierten Aktivitäten auf der Ausrüstung von LNG-Tankern und Containment-Einheiten.

    Offizielle Webseite: https://gtt.fr/

    Aktionärsverteilung