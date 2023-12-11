Gaztransport Et Technigaz
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H T
WKN A1XEHR
ISIN FR0011726835
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Gaztransport Et Technigaz
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|814,76
|767,30
|803,20
|643,72
|429,03
|Nettogewinn (Mio)
|448,56
|419,97
|413,60
|347,82
|201,37
|Gewinn/Aktie
|12,11
|11,24
|11,16
|9,40
|5,45
|Dividende/Aktie
|9,73
|9,18
|4,00
|4,36
|4,36
|Rendite (%)
|4,97
|4,69
|2,55
|3,39
|3,64
|KGV
|16,19
|17,38
|14,03
|13,68
|22,00
|KUV
|8,90
|9,50
|7,22
|7,40
|10,33
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Gaztransport & Technigaz S.A. (GTT) versteht sich als Technologieexperte für spezielle Transport- und Speichersysteme für Flüssiggas. Hervorgehoben werden kryogene Membran-Containment-Systeme zum Transport und zur Speicherung von Flüssiggasen, insbesondere LNG. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt neben angrenzenden und diversifizierten Aktivitäten auf der Ausrüstung von LNG-Tankern und Containment-Einheiten.
Offizielle Webseite: https://gtt.fr/