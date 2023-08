Diese stabilen Aktien wie Berkshire, Rheinmetall, Microsoft oder Barrick Gold haben teilweise sehr niedrige Bewertungen und sind hinsichtlich des Kurs-Buchwert-Verhältnis teils stark unterbewertet. Auf welche Aktien Anleger setzen können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Sehr niedrige Bewertungen nach dem KBV bei diesen stabilen Werten

Bloomberg Stabile Werte

Im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index befinden sich 15 Aktien und Xetra Gold. Dieser Index soll Stabilität und Gewinne in die Depots der Anleger bringen. In den vergangenen Wochen zog der Kurs des Zertifikats gut an und stieg in einem schönen Aufwärtstrend.

Dazu gehören auch Aktien wie K+S. Das Unternehmen weist momentan ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,50 auf und ist damit unterbewertet. Ein KBV von 1,0 gilt als fairer Wert, doch die meisten Aktien sind mit einem KBV von über 1,0 bewertet. Im Grunde besagt diese Kennzahl: Wie viel sind aktuell alle materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände des Unternehmens im Vergleich zum aktuellen Börsenwert wert? Das deutsche Bergbau-Unternehmen mit den Schwerpunkten Kali und Salz (daher der Name) ist an der Börse also nur halb so viel Wert, wie es Vermögensgegenstände besitzt. Zuletzt zog der Aktienkurs von K+S gut an, doch Anleger sollten zunächst ein Überwinden der 200-Tage-Linie abwarten.

Ebenfalls niedrige bewertet nach dem KBV sind Investor AB aus Schweden mit einem Wert von 0,96 und die Rückversicherung Scor mit einem Wert von 1,06. Doch wie sieht es mit Werten wie Barrick Gold und Berkshire Hathaway aus?

Gute KBVs auch bei Barrick Gold, Rheinmetall und Barrick Gold

Doch auch Werte wie das Gold-Unternehmen Barrick Gold können aktuell auf ein günstiges KBV von 1,27 blicken. Wie gesagt ist ein Wert von über 1,0 nicht schlimm, die meisten Aktien an der Börse weisen einen höheren auf. Bei der Aktie von Barrick Gold sieht der Chart momentan aber nicht so schön aus, weswegen Anleger ein Goldenes Kreuz von 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie abwarten.

Ebenfalls erstaunlich günstig nach dem Buchwert bewertet ist die Warren Buffett-Aktie Berkshire Hathaway. Sie weist einen Wert von 1,43 auf und befindet sich dabei zusätzlich im Chart in einem sehr schönen Aufwärtstrend. Lesen Sie dazu auch: Berkshire Hathaway: Warren Buffett macht fast 36 Milliarden US-Dollar an Gewinn

Doch neben K+S schaffte es noch eine deutsche Aktie in die Riege der stabilen Werte. Nämlich die Rüstungsaktie von Rheinmetall. Allerdings ist das KBV mit 3,94 langsam etwas hoch, sodass man hier nicht von einer Unterbewertung sprechen kann. Ebenfalls hohe KBVS gibt es bei Nestle und Microsoft.

Und lesen Sie auch: Luxus-Dividenden: 150 Prozent Dividendenrendite und 670 Prozent Kursplus in 10 Jahren mit diesen Aktien

oder: Sehr günstiges KCV von zum Teil unter 1,0: Diese Europa-Aktien schwimmen im Geld für Dividenden und Aktienrückkäufe