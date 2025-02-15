Unternehmensprofil

HP Inc. (vorher Hewlett-Packard Co.) ist ein weltweit agierender IT-Konzern, zu dessen Kunden sowohl Endverbraucher, wie auch kleine und mittelständische Unternehmen, als auch multinationale Konzerne und Regierungsbehörden zählen. Im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte eine Neuausrichtung des Konzerns, die bis 2014 abgeschlossen sein soll. "Hybriden" Lösungen, bei denen die Grenzen von Hard- und Software sowie die von Netzen und Datenbanken verfließen (Cloud Computing, Big Data, SaaS) sollen kurzfristig erarbeitet werden können; entsprechende Trends möchte HP mit der Umstrukturierung rechtzeitig erkennen. Das operative Geschäft wird in die Segmente "Personal Systems ", "Services", "Printing", "Enterprise Servers, Storage and Networking", "Software", "HP Financial Services", und "Corporate Investments" aufgeteilt. Das Unternehmen wurde 1939 von Bill Hewlett und Dave Packard gegründet und fusionierte 2002 mit Compaq.

Offizielle Webseite: https://www.hp.com