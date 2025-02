Schnäppchen-Aktien mit hervorragenden Kurschancen? Die Experten der Bank of America haben die zehn besten Value-Aktien gekürt. Warum vor allem der Milliardär Warren Buffett diese Aktien lieben würde.

Wer sie findet, kann sich in Zukunft ein echtes Vermögen aufbauen: Value-Aktien. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die als unterbewertet gelten. Doch was bedeutet das?

Vereinfacht gesagt ist ihr aktueller Aktienkurs niedriger als der eigentlich faire Wert. Dieser berechnet sich beispielsweise anhand von Einschätzungen von Investoren oder Analysten.

Die Hoffnung beim Value Investing besteht darin, Aktien unter ihrem fairen Wert zu kaufen und darauf zu setzen, dass sie diesen irgendwann erreichen.

Die 10 besten Value-Aktien der Welt – Warren Buffett wäre begeistert

Ein bekannter und bekennender Fan von Value-Aktien ist Warren Buffett (94). Der Milliardär gilt als einer der besten Investoren der Welt und hat mit seinen Investments bei Berkshire Hathaway den Markt seit Jahrzehnten geschlagen.

Er liebt es, geniale Schnäppchen-Aktien zu entdecken und damit satte Kursgewinne einzufahren. Doch bevor er auch nur einen Cent investiert, prüft er Unternehmen auf Herz und Nieren. Value-Aktien zeichnen sich meist durch ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), eine hohe Dividende sowie ein stabiles Geschäftsmodell mit einem breiten Burggraben aus. Es handelt sich also um günstige Aktien, die aber einiges zu bieten haben.

Laut einem Bericht des Finanzportals "Seeking" Alpha haben die Experten der Bank of America eine aktualisierte Liste mit den zehn besten Value-Aktien zusammengestellt, die man derzeit kaufen kann.

Folgende zehn Aktien schafften es auf die Liste, ergänzt durch ihr aktuelles KGV und die durchschnittlichen Kurschancen:

Aktie KGV Kurschance in US-Dollar Kurschance in % Aflac 11 107 4 Allstate Corp 11 215 13 Darden Restaurants 22 199 2 Devon 6 48 41 Eastman Chemical 13 115 13 HP 11 25 19 Nucor 16 156 17 Raymond James 16 177 10 Steel Dynamics 13 147 11 W.R. Berkley 14 65 8

