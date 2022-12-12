Infrastrutture Wireless Italiane SpA

Unternehmensprofil

Die Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit) ist im Bereich der Kommunikationstechnologie tätig. Im Segment Integrierte Hosting-Dienste bietet das Unternehmen Infrastrukturen für die Entwicklung drahtloser Netze, Masten für Antennen, Kabel, Satellitenschüsseln, Flächen für die Unterbringung von Geräten sowie technische Systeme für die Stromversorgung. Das Segment Indoor and outdoor coverage with micro-cells and DAS (Distributed antenna system) ist mit der Entwicklung der Netzabdeckung von Bahnhöfen, Krankenhäusern, Flughäfen, Autobahnen, Einkaufszentren, Stadien sowie Versammlungs- und Unterhaltungsorten befasst. Hauptkunden sind die Gruppo TIM und die Vodafone Group sowie die großen italienischen Mobilfunknetzbetreiber.

Offizielle Webseite: https://www.inwit.it