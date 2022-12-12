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Infrastrutture Wireless Italiane SpA

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WKN A14UAV
ISIN IT0005090300
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,10 1,07 1,08 1,04 0,96
    Nettogewinn (Mrd) 0,33 0,34 0,36 0,35 0,34
    Gewinn/Aktie 0,35 0,36 0,39 0,38 0,36
    Dividende/Aktie 0,55 0,55 0,55 0,48 0,35
    Rendite (%) 8,60 8,56 6,98 4,89 3,06
    KGV 18,01 17,72 20,06 26,03 32,25
    KUV 5,38 5,45 6,82 8,83 11,30

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit) ist im Bereich der Kommunikationstechnologie tätig. Im Segment Integrierte Hosting-Dienste bietet das Unternehmen Infrastrukturen für die Entwicklung drahtloser Netze, Masten für Antennen, Kabel, Satellitenschüsseln, Flächen für die Unterbringung von Geräten sowie technische Systeme für die Stromversorgung. Das Segment Indoor and outdoor coverage with micro-cells and DAS (Distributed antenna system) ist mit der Entwicklung der Netzabdeckung von Bahnhöfen, Krankenhäusern, Flughäfen, Autobahnen, Einkaufszentren, Stadien sowie Versammlungs- und Unterhaltungsorten befasst. Hauptkunden sind die Gruppo TIM und die Vodafone Group sowie die großen italienischen Mobilfunknetzbetreiber.

    Offizielle Webseite: https://www.inwit.it

    Aktionärsverteilung