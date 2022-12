Telekom-Aktien bieten oft hohe Cashflows und somit hohe Dividenden. Wir haben aber zusätzlich Aktien gefunden, die ein niedriges KGV zugleich aufweisen. Auf welche Dividendenaktien Anleger jetzt setzen können. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Dividenden von mehr als 13 Prozent. Und KGV von deutlich unter 4,0. Die europäischen Telekommunikationsunternehmen bieten aktuell sehr günstige Bewertungen und können Anleger massive Dividenden bringen. Um welche Aktien es sich handelt und welche beiden Werte zu den Favoriten der Redaktion zählen.

Hohe Dividenden und niedrige KGVs - Die besten Telekom-Aktien

Telekom

Natürlich befindet sich auch die Deutsche Telekom mit einem KGV von 11,9 und einer Dividendenrendite von 3,59 Prozent unter den Top-Werten der europäischen Telekom-Branche. Doch auch eher unbekannte Werte wie BT Group mit einem KGV von 6,3 und einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent befinden sich in der Liste. Außerdem zeigen wir Ihnen jetzt, welche beiden Aktien zu unseren Favoriten zählen.

Telenor ASA mit einer Dividendenrendite von 10,61 Prozent

Auch das norwegische Unternehmen Telenor begeistert Anleger mit einer attraktiven Bewertung. So bekommen Anleger eine Dividendenrendite von 10,61 Prozent bei einem KGV von 12,59. Die Norweger sind dabei nicht nur im Heimatland aktiv, sondern in ganz Nordeuropa und auch in Asien. Momentan befindet sich auch die Telenor-Aktie in einem Abwärtstrend, doch Anleger können erste Positionen aufbauen.

Vodafone Group mit einem KGV von 9,8

Das britische Unternehmen Vodafone weist momentan ein KGV von 9,8 und zeitgleich eine Dividendenrendite von 8,59 Prozent auf. Damit erhalten Anleger einen äußerst attraktiven Telekom-Wert. Zudem hat die Vodafone-Aktie einen doppelten Boden im Chart gebildet und könnte folglich zum Turnaround ansetzen.

