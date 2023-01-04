InTiCa Systems
Aktuelle Nachrichten zu InTiCa Systems
dpa-AFX News zu InTiCa Systems
EQS-News: InTiCa Systems SE: Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht - Leichte Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Dreimonatsbericht 2026 veröffentlicht - Umsatz stabilisiert, Margen weiter unter Druck (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht - Bestätigung der vorläufigen Zahlen (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschiebt sich (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht; angepasste Prognose bestätigt (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2025 veröffentlicht - Keine Erholung im zweiten Halbjahr (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht - Umfeld weiter extrem schwierig, einzelne Erfolge sichtbar (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2025 - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen (deutsch)
EQS-News: InTiCa Systems SE: Bernhard Griesbeck legt sein Amt als Mitglied des Vorstands nieder (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|75,50
|71,20
|71,73
|74,03
|91,15
|Nettogewinn (Mio)
|-
|-
|-2,26
|-2,31
|-1,13
|Gewinn/Aktie
|-0,12
|-0,74
|-0,53
|-0,55
|-0,27
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
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|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|-
|-
|0,11
|0,11
|0,25
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die InTiCa Systems SE ist nach eigenen Angaben ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik sowie mechatronischen Baugruppen. Passive induktive Bauelemente werden bei der Übertragung, Filterung und Ausstrahlung bzw. beim Empfang von elektrischen Signalen eingesetzt. Der Vorteil dieser induktiven passiven Bauelemente ist laut dem Unternehmen, dass sie für ihre Funktion keine zusätzlichen Energiequellen benötigen. Zudem erstellt InTiCa auch Software für die Datenverarbeitung der eingesetzten Waren. Die Tätigkeit erstreckt sich auf die drei Bereiche DSL-Technik (Teilbereich der Breitbandtechnik), RFID (Radio Frequency Identification)-Technik und induktive Bauelemente (Bereich spezielle Elektronik) und gliedert sich in die beiden Segmente "Automobiltechnologie" und "Industrieelektronik".
Offizielle Webseite: https://www.intica-systems.de