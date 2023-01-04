Unternehmensprofil

Die InTiCa Systems SE ist nach eigenen Angaben ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik sowie mechatronischen Baugruppen. Passive induktive Bauelemente werden bei der Übertragung, Filterung und Ausstrahlung bzw. beim Empfang von elektrischen Signalen eingesetzt. Der Vorteil dieser induktiven passiven Bauelemente ist laut dem Unternehmen, dass sie für ihre Funktion keine zusätzlichen Energiequellen benötigen. Zudem erstellt InTiCa auch Software für die Datenverarbeitung der eingesetzten Waren. Die Tätigkeit erstreckt sich auf die drei Bereiche DSL-Technik (Teilbereich der Breitbandtechnik), RFID (Radio Frequency Identification)-Technik und induktive Bauelemente (Bereich spezielle Elektronik) und gliedert sich in die beiden Segmente "Automobiltechnologie" und "Industrieelektronik".

Offizielle Webseite: https://www.intica-systems.de