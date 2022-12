Eine aktuelle Auswertung zeigt: Für die kommenden 12 Monate bieten einige deutsche Aktien riesige Kurschancen. Tatsächlich sind sogar bis zu 300 Prozent Gewinn drin. Um welche deutschen Aktien es sich handelt. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Wir haben den Prime All Share der Frankfurter Börse nach den besten deutschen Aktien durchsucht. Dabei sind wir auf folgende 30 Aktien gestoßen, die jetzt die höchsten Kurschancen für das kommende Jahr versprechen:

Riesige Potenziale

Tatsächlich bieten die Aktien von Epigenomics 333 Prozent Kurspotenzial wenn es nach den Analysten geht. Die Epigenomics-Aktie hatte im Jahr 2020 einen großen Teil ihres Wertes verloren, weswegen Anleger hier auf jeden Fall skeptisch sind. Dabei ist die Epigenomics AG ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, welches vorwiegend neue Produkte für die Krebsdiagnostik entwickelt.

Ebenfalls ein sehr hohes Kurspotenzial von 280 Prozent bietet die Accentro Real Estate Aktie. Diese Immobilienaktie verlor in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls deutlich an Wert, konnte nun aber einen doppelten Boden bilden. Dabei ist Accentro vor allem auf dem Markt der Wohnungsprivatisierung in Deutschland spezialisiert.

Auf Rang 3 der 30 deutschen Aktien mit dem höchsten Kurspotenzial finden Anleger die Aktie von Elumeo mit einem Kurspotenzial von 239 Prozent. Die Elumeo-Aktie erholte sich bereits wieder etwas von ihren Tiefständen und darf auf weitere Kurssteigerungen hoffen. Dabei ist das Unternehmen auf den Vertrieb von Edelsteinschmuck spezialisiert.

Riesige Kurspotenziale bei Small-Cap-Aktie

Wer die Liste genauer betrachtet, der stellt schnell fest, dass es bei den deutschen Aktien mit den höchsten Kurszielen nicht um Dax-Aktien geht. Theoretisch hätten sie in der Liste auftauchen können, doch die Small-Cap-Aktien weisen momentan mehr Kurspotenzial auf. Zum einen liegt das in der Natur der Sache und zum anderen wurden viele dieser Werte auch deutlich abgestraft.

In der Liste der 30 Werte finden Anleger auch noch Aktien wie Diebold Nixdorf, Global Fashion Group oder auch Evotec und Eckert & Ziegler.

