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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

IVU Traffic

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WKN 744850
ISIN DE0007448508
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 175,50 161,10 151,49 135,39 123,24
    Nettogewinn (Mio) 17,70 15,30 13,31 12,04 11,38
    Gewinn/Aktie 1,02 0,88 0,77 0,69 0,65
    Dividende/Aktie 0,34 0,32 0,55 0,28 0,26
    Rendite (%) 1,48 1,39 2,70 1,91 1,89
    KGV 22,55 26,14 26,49 21,23 21,17
    KUV 2,27 2,48 2,35 1,89 1,95

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die IVU Traffic Technologies AG entwickelt, installiert, wartet und betreibt integrierte IT-Lösungen für Busse und Bahnen. Die Standardprodukte IVU.suite und IVU.rail decken das gesamte Spektrum von Planung, Betrieb und Qualitätssicherung für öffentliche Verkehrsbetriebe und Bahnunternehmen ab. Die Soft- und Hardware-Systeme der IVU erstellen Fahrpläne, planen und optimieren den Einsatz von Bussen und Bahnen, disponieren Fahrpersonal und Fahrzeuge, lenken und überwachen den Betrieb von Fahrzeugflotten, verkaufen Fahrscheine, informieren Fahrgäste, rechnen Einnahmen ab und erstellen Statistiken.

    Offizielle Webseite: https://www.ivu.de

    Aktionärsverteilung