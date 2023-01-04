IVU Traffic
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WKN 744850
ISIN DE0007448508
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu IVU Traffic
dpa-AFX News zu IVU Traffic
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EQS-News: IVU Traffic Technologies AG nimmt Fahrt auf: Höhere Profitabilität, mehr Transparenz, engerer Dialog mit dem Kapitalmarkt (deutsch)
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EQS-Adhoc: Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 übertreffen Erwartungen - Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2026 wird erhöht (deutsch)
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EQS-Adhoc: IVU Traffic Technologies AG: IVU Traffic Technologies AG beschließt weiteren Aktienrückkauf (deutsch)
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EQS-News: Hello Paris bestellt mit IVU.rail erfolgreich Zugtrassen für den Fahrplan 2027 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|175,50
|161,10
|151,49
|135,39
|123,24
|Nettogewinn (Mio)
|17,70
|15,30
|13,31
|12,04
|11,38
|Gewinn/Aktie
|1,02
|0,88
|0,77
|0,69
|0,65
|Dividende/Aktie
|0,34
|0,32
|0,55
|0,28
|0,26
|Rendite (%)
|1,48
|1,39
|2,70
|1,91
|1,89
|KGV
|22,55
|26,14
|26,49
|21,23
|21,17
|KUV
|2,27
|2,48
|2,35
|1,89
|1,95
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die IVU Traffic Technologies AG entwickelt, installiert, wartet und betreibt integrierte IT-Lösungen für Busse und Bahnen. Die Standardprodukte IVU.suite und IVU.rail decken das gesamte Spektrum von Planung, Betrieb und Qualitätssicherung für öffentliche Verkehrsbetriebe und Bahnunternehmen ab. Die Soft- und Hardware-Systeme der IVU erstellen Fahrpläne, planen und optimieren den Einsatz von Bussen und Bahnen, disponieren Fahrpersonal und Fahrzeuge, lenken und überwachen den Betrieb von Fahrzeugflotten, verkaufen Fahrscheine, informieren Fahrgäste, rechnen Einnahmen ab und erstellen Statistiken.
Offizielle Webseite: https://www.ivu.de