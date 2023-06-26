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Japan Tobacco

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WKN 893151
ISIN JP3726800000
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4.004,76 3.844,23 3.467,68 3.149,76 2.841,08
    Nettogewinn (Mrd) - - 513,21 466,73 485,31
    Gewinn/Aktie 397,06 357,34 287,36 260,98 271,69
    Dividende/Aktie 292,41 264,60 234,00 194,00 194,00
    Rendite (%) 4,01 3,66 4,15 4,75 5,32
    KGV - - 19,63 15,63 13,42
    KUV - - 2,89 2,30 2,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Japan Tobacco Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind eine global diversifizierte Unternehmensgruppe. Im Tabakgeschäft vermarktet und verkauft der Konzerns mehr als 90 Marken in rund 120 Ländern. Darüber hinaus startete die Gruppe im Pharma-Geschäft für rezeptpflichtige Arzneimittel im Bereich der Stoffwechselkrankheiten mit starken eigenen F&E-Fähigkeiten und durch die Partnerschaft mit Torii Pharmaceutical. Das Geschäft mit der Verarbeitung von Lebensmitteln, das von TableMark betrieben wird, bildet die dritte Einheit. Operativ werden fünf Segmente unterschieden: "Japanese Domestic Tobacco", "International Tobacco", "Processed Food" (verarbeitete Lebensmittel), "Pharmaceutical" und "Sonstiges".

    Offizielle Webseite: https://www.jti.co.jp

    Aktionärsverteilung