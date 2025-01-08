Unternehmensprofil

Die Keysight Technologies, Inc. ist Obergesellschaft eines Technologiekonzerns, der Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen elektronische Design- und Testlösungen anbietet, die bei der Simulation, dem Design, der Validierung, der Herstellung, der Installation, der Optimierung und dem sicheren Betrieb von elektronischen Systemen in der Kommunikations-, Netzwerk- und Elektronikindustrie eingesetzt werden. Zum Leistungsportfolio gehören darüber hinaus Anpassungs-, Beratungs- und Optimierungsdienste für den gesamten Produktentwicklungszyklus des Kunden, wobei die Unterstützung bei der Inbetriebnahme, das Asset Management, Betriebszeit- und Anwendungsdienste sowie die Gerätekalibrierung und -reparatur hervorgehoben werden.

Offizielle Webseite: https://www.keysight.com