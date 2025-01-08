Keysight Technologies
Aktuelle Nachrichten zu Keysight Technologies
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,69
|6,90
|5,38
|4,98
|5,46
|Nettogewinn (Mrd)
|2,06
|1,76
|0,85
|0,61
|1,06
|Gewinn/Aktie
|8,72
|7,24
|4,93
|3,53
|5,95
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|26,77
|31,31
|37,11
|42,21
|20,51
|KUV
|7,16
|7,98
|5,87
|5,17
|3,90
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Keysight Technologies, Inc. ist Obergesellschaft eines Technologiekonzerns, der Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen elektronische Design- und Testlösungen anbietet, die bei der Simulation, dem Design, der Validierung, der Herstellung, der Installation, der Optimierung und dem sicheren Betrieb von elektronischen Systemen in der Kommunikations-, Netzwerk- und Elektronikindustrie eingesetzt werden. Zum Leistungsportfolio gehören darüber hinaus Anpassungs-, Beratungs- und Optimierungsdienste für den gesamten Produktentwicklungszyklus des Kunden, wobei die Unterstützung bei der Inbetriebnahme, das Asset Management, Betriebszeit- und Anwendungsdienste sowie die Gerätekalibrierung und -reparatur hervorgehoben werden.
Offizielle Webseite: https://www.keysight.com