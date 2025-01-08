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Keysight Technologies

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WKN A12B6J
ISIN US49338L1035
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,69 6,90 5,38 4,98 5,46
    Nettogewinn (Mrd) 2,06 1,76 0,85 0,61 1,06
    Gewinn/Aktie 8,72 7,24 4,93 3,53 5,95
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 26,77 31,31 37,11 42,21 20,51
    KUV 7,16 7,98 5,87 5,17 3,90

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Keysight Technologies, Inc. ist Obergesellschaft eines Technologiekonzerns, der Unternehmen, Dienstleistern und Regierungen elektronische Design- und Testlösungen anbietet, die bei der Simulation, dem Design, der Validierung, der Herstellung, der Installation, der Optimierung und dem sicheren Betrieb von elektronischen Systemen in der Kommunikations-, Netzwerk- und Elektronikindustrie eingesetzt werden. Zum Leistungsportfolio gehören darüber hinaus Anpassungs-, Beratungs- und Optimierungsdienste für den gesamten Produktentwicklungszyklus des Kunden, wobei die Unterstützung bei der Inbetriebnahme, das Asset Management, Betriebszeit- und Anwendungsdienste sowie die Gerätekalibrierung und -reparatur hervorgehoben werden.

    Offizielle Webseite: https://www.keysight.com

    Aktionärsverteilung