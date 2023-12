Neues Jahr, neues Glück: Morgan Stanley hat ein Auge auf drei besondere Aktien geworfen, die 2024 zu ihren Favoriten zählen. Sollten Sie diese jetzt schon mal kaufen?

Das aktuelle Jahr neigt sich dem Ende zu und Anleger können 2024 gar nicht erwarten – denn dieses Jahr birgt neue Chancen und neues Glück am Aktienmarkt. Doch auf welche Aktien sollte man jetzt schon setzen, um nächstes Jahr größtmöglich zu profitieren?

Wie „TipRanks“ berichtete, so hat Morgan Stanley bereits drei spannende Kandidaten im Blick, die zu ihren Top-Aktien für das neue Jahr zählen. Zwar ist das Team um Morgan Stanleys Chief Investment Officer, Mike Wilson, grundsätzlich etwas vorsichtiger, was das neue Jahr betrifft. Der Grund dafür liege in mauen Gewinnprognosen und schwächeren Wirtschaftsdaten. Dennoch ist Wilson auf die mittlere Sicht zuversichtlich, dass im Laufe des nächsten Jahres „die kurzfristige Unsicherheit einer Erholung der Gewinne weichen sollte“ und denkt, dass es „unter der Oberfläche des Marktes größere Chancen gibt“.

Es kommt also darauf an, auf welche Aktien man setzt. Und Morgan Stanley hat hierfür drei bestimmte Kandidaten im Auge.

Morgan Stanleys Favorit Nummer 1: Delta Airlines

Delta Airlines ist eine der größten Fluggesellschaften der USA. Auch diese Airline ist von dem Anstieg der Ölpreise nicht gefeit, Delta bemüht sich jedoch um Lösungen für innovative Lösungen für die Zukunft des Flugverkehrs. Es scheint zu wirken, denn die Aktie liegt seit Jahresanfang rund acht Prozent im Plus. Für Ravi Shanker von Morgan Stanley ist die Aktie ein „Overweight“ und mit einem Kursziel von 77 Dollar sieht er rund 110 Prozent Kurschance. „Die starke Marke, die Premium-Kundennachfrage, die dosierten Wachstumspläne, der Rückenwind von Unternehmen und aus dem Ausland, die teilweise Treibstoffabsicherung durch die Raffinerie und die kontrollierten Kosten, insbesondere die vorgezogenen Wartungskosten, bringen DAL auf den Weg zu einem EPS von $7+ im Jahr 2024 und potenziell $10+ im Jahr 2027 (was unserer Meinung nach auf dem Investorentag Mitte 2024 bekannt gegeben wird). Bei einem historischen Multiplikator von 8-10x sollte sich die DAL-Aktie unserer Meinung nach mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen.", so der Experte laut TipRanks. „Solange die Nachfrage der Verbraucher nach Reisen nicht plötzlich einbricht, glauben wir, dass der Markt sich auf die Wachstumsstory von DAL konzentrieren sollte (insbesondere mit einer jetzt wiederhergestellten Dividende und einer Bilanz, die fast Investment-Grade ist)."

Auch zahlentechnisch schaut es gut aus: Delta Airlines könnte dieses Geschäftsjahr den Umsatz um acht Prozent steigern und den Gewinn je Aktie um über 88 Prozent auf 6,12 Dollar erhöhen. Auch die Mehrheit der anderen Analysten rät eindeutig zum Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 51 Dollar eine Kurschance von 40 Prozent.

Morgan Stanleys Favorit Nummer 2: Keysight Technologies

Keysight Technologies ist ein Messgerätehersteller aus den USA, der bei Feldern wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Gesundheit, Halbleiter und vielen mehr zum Einsatz kommt. Zehn der zehn Top Autounternehmen arbeiten laut Keyseight mit den Lösungen des Unternehmens sowie 23 der 25 Top-Tech-Unternehmen. Die Aktie liegt seit Jahresanfang rund 20 Prozent im Minus, doch Meta Marshall von Morgan Stanley ist optimistisch. „Die Ergebnisse für das vierte Quartal waren ermutigend, weil die Aufträge in beiden Geschäftssegmenten nacheinander angezogen haben, und es wurde kommentiert, dass die Aufträge für drahtlose Geräte nacheinander stabil waren und die Nachfrage nach Netzwerk- und Rechenzentrumsanwendungen zunehmend anstieg. Auch wenn wir unseren Ausblick für die EISG (Electronic Industrial Solutions Group) für das Geschäftsjahr 25 leicht zurücknehmen, liegt die Schwäche größtenteils in der allgemeinen Elektronik, mit Anzeichen von Leben auf der Halbleiterseite des Geschäfts, da Produktionsverlagerungen und Lagerbestände abgearbeitet werden. Auch wenn die Einbeziehung von ESI komplizierter ist als gedacht und die Kürzungen bei EISG etwas stärker ausfallen als erwartet, sind wir nach wie vor der Meinung, dass dies ein attraktiver Einstiegspunkt ist, und angesichts der Vielfalt der Wachstumstreiber sollte dies die letzte Kürzung sein, so dass die Aktie unser Top-Pick bleibt.", so die Expertin laut TipRanks. Mit einem Kursziel von 165 und der „Overweight“-Einstufung sieht sie ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent.

Keysight Technologies ist schon seit einigen Jahren profitabel und könnte den Gewinn je Aktie dieses Geschäftsjahr um weitere sechs Prozent auf 7 Dollar erhöhen. Allerdings könnte der Umsatz um vier Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar zurückgehen. Das scheint die Analysten nicht abzuschrecken, die mehrheitlich den Kauf empfehlen und eine Kurschance von 17 Prozent mit einem Kurziel von 161 Dollar sehen.

Morgan Stanleys Favorit Nummer 3: Natera

Bei Natera handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen das minimalinvasive DNA-Tests anbietet. Der Fokus liegt hier auf der Gesundheit von Frauen, Krebs und Organen und die DNA-Tests basieren auf Blutabnahmen. Das Geschäftsmodell scheint sich auszuzahlen: Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren rund 230 Prozent im Plus und auch seit Jahresanfang zog sie um fast 50 Prozent an. Auch Tejas Savant von Morgan Stanley ist begeistert: „NTRA bleibt unser Favorit unter den SMID-Titeln, mit robusten Testvolumina, die bereits signifikante Beiträge über Signatera (MRD/IO-Monitoring und Expansion in neue Krebsarten) zeigen, mit einer eventuellen Aufnahme in die NCCN-Richtlinien für CRC, die eine weitere Quelle potenzieller Gewinne darstellt) und Prospera (Niere und jetzt Herz, mit der Lunge auf dem Weg), mit weiteren Gewinnen durch Altera (Gewebebiopsie-Panel mit einem ~$6B TAM) und Renasight (insbesondere nach der RenaCARE-Auswertung). Darüber hinaus erobert das Basisgeschäft der Frauengesundheit weiterhin mühelos Marktanteile, wobei die Marktdurchdringung beim NIPT mit durchschnittlichem Risiko und die potenzielle Aufnahme in die Richtlinien für Mikrodetektoren und das erweiterte Trägerscreening zusätzliche Impulse für eine ohnehin schon katalysatorreiche Geschichte liefern.“ Und: „Längerfristig sehen wir NTRA als eine erstklassige, differenzierte Plattform, die mit ihren frühen Bemühungen im CRC- und schließlich im Multi-Krebs-Screening (ein TAM von ca. 50 Mrd. USD) mehrere hochwertige Zielvorgaben bietet, die derzeit nicht in den Prognosen der Straße enthalten sind.“ Der Experte stuft die Aktie als „Overweight“ ein und sieht mit einem Kursziel von 68 Dollar eine Kurschance von 20 Prozent.

Natera ist mit einer Marktkapitalisierung von 6,8 Milliarden Dollar noch kein Riese. Dennoch steigert es den Umsatz seit Jahren zweistellig und auch für dieses Jahr wird ein Plus von fast 30 Prozent auf über eine Milliarde Dollar von Analysten erwartet. Unter dem Stricht ist das Unternehmen allerdings noch nicht profitabel. Doch auch hier liegt Morgan Stanley mit der Einschätzung nicht alleine: Die Mehrheit empfiehlt den Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 72 Dollar sogar eine Kurschance von 27 Prozent.

