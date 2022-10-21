Unternehmensprofil

Die Komatsu-Gruppe ist ein diversifizierter Anbieter von industriell eingesetzten Produkte und Dienstleistungen. Es ist in zwei Geschäftsbereichen organisiert. Wichtige Felder des Geschäftssegments "Baugewerbe, Bergbau und Versorgungstechnik " sind Baggern, Laden, Sortierung und Gleisbett-Vorbereitung, Schleppen, das Recycling und Forstmaschinen sowie Tunnelbohrmaschinen, Industriefahrzeuge, Gussprodukte, Triebwerke und Komponenten und Logistik. Das Geschäftssegment "Industriemaschinen und Andere" umfasst Metallumformung und Stanzpressen, Blechbearbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Verteidigungssysteme sowie Temperatur-Regelgeräte.

Offizielle Webseite: https://home.komatsu/en/