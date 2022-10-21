Komatsu
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WKN 854658
ISIN JP3304200003
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Komatsu
dpa-AFX News zu Komatsu
Kennzahlen (in JPY)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|4.458,09
|4.310,00
|4.132,75
|4.104,40
|3.865,12
|Nettogewinn (Mrd)
|-
|-
|401,69
|468,73
|416,36
|Gewinn/Aktie
|469,88
|431,24
|413,90
|473,44
|415,96
|Dividende/Aktie
|211,68
|195,83
|190,00
|190,00
|167,00
|Rendite (%)
|2,99
|2,81
|3,16
|4,41
|3,78
|KGV
|-
|-
|14,53
|9,10
|10,63
|KUV
|-
|-
|1,35
|0,97
|1,08
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Komatsu-Gruppe ist ein diversifizierter Anbieter von industriell eingesetzten Produkte und Dienstleistungen. Es ist in zwei Geschäftsbereichen organisiert. Wichtige Felder des Geschäftssegments "Baugewerbe, Bergbau und Versorgungstechnik " sind Baggern, Laden, Sortierung und Gleisbett-Vorbereitung, Schleppen, das Recycling und Forstmaschinen sowie Tunnelbohrmaschinen, Industriefahrzeuge, Gussprodukte, Triebwerke und Komponenten und Logistik. Das Geschäftssegment "Industriemaschinen und Andere" umfasst Metallumformung und Stanzpressen, Blechbearbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Verteidigungssysteme sowie Temperatur-Regelgeräte.
Offizielle Webseite: https://home.komatsu/en/