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Komatsu

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WKN 854658
ISIN JP3304200003
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 4.458,09 4.310,00 4.132,75 4.104,40 3.865,12
    Nettogewinn (Mrd) - - 401,69 468,73 416,36
    Gewinn/Aktie 469,88 431,24 413,90 473,44 415,96
    Dividende/Aktie 211,68 195,83 190,00 190,00 167,00
    Rendite (%) 2,99 2,81 3,16 4,41 3,78
    KGV - - 14,53 9,10 10,63
    KUV - - 1,35 0,97 1,08

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Komatsu-Gruppe ist ein diversifizierter Anbieter von industriell eingesetzten Produkte und Dienstleistungen. Es ist in zwei Geschäftsbereichen organisiert. Wichtige Felder des Geschäftssegments "Baugewerbe, Bergbau und Versorgungstechnik " sind Baggern, Laden, Sortierung und Gleisbett-Vorbereitung, Schleppen, das Recycling und Forstmaschinen sowie Tunnelbohrmaschinen, Industriefahrzeuge, Gussprodukte, Triebwerke und Komponenten und Logistik. Das Geschäftssegment "Industriemaschinen und Andere" umfasst Metallumformung und Stanzpressen, Blechbearbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Verteidigungssysteme sowie Temperatur-Regelgeräte.

    Offizielle Webseite: https://home.komatsu/en/

    Aktionärsverteilung