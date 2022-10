Anleger sollten jetzt einen Blick auf japanische Aktien werfen. Denn der Yen ist momentan schwach, weswegen deutsche Anleger mehr für ihre Euros in Japan bekommen. Zudem gibt es viele Japan-Aktien, die sehr attraktiv bewertet sind. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Japanische Aktien sind meistens etwas unterhalb des Radars in Europa. Doch auch in Fernost gibt es mit dem Nikkei 225 und dem Topix 100 gute Aktienindizes mit guten Chancen. Momentan ist auch die Lage in Japan nicht einfach und der Yen verliert an Wert. Für Euro-Anleger bedeutet dies allerdings, dass sie mehr japanische Aktien für ihr Geld bekommen. Kaufen Sie und der Yen verliert danach weiter an Wert, so ist das dann natürlich nicht so gut. Sollte der Yen aber danach steigen und Ihre Japan-Aktien steigen auch, dann haben Sie sogar einen doppelten Hebel.

In der folgenden Tabelle finden Sie die 100 Aktien aus dem wichtigen japanischen Aktienindex Topix 100 samt ihrer Bewertung und ihren Kurszielen laut den Analysten bei Bloomberg.

Die besten Japan-Aktien

Topix 100

Topix 100 Teil 2

Die Aktie mit dem höchsten Kursziel der Bloomberg-Analysten ist dabei die Sony Group. Das Unternehmen aus der Unterhaltungsindustrie ist ja auch in Deutschland bekannt. Die Analysten sehen hier ein Potenzial von 56 Prozent und damit das höchste von allen Japan-Aktien. Mit einem KGV von 16 und einer Dividendenrendite von 0,62 Prozent ist die Aktie ganz gut bewertet.

Anders sieht es unserer Meinung nach bei Z Holdings aus. Zwar besitzt das Unternehmen mit der Webseite Yahoo Japan, einer Messagings-App und weiteren Digitalunternehmungen Geschäfte in zukunftsträchtigen Bereichen. Doch zuletzt brach die Aktie deutlich ein, weswegen Anleger hier vorsichtig agieren. Und trotz des Kurseinbruchs ist die Aktie mit einem KGV von 34 und einer Dividendenrendite von 1,39 Prozent dennoch nicht besonders günstig bewertet. Analysten sehen zwar ein Kurspotenzial von 52,19 Prozent, doch Anleger sollten besser abwarten.

Auf Rang 3 findet sich dann mit einem Kurspotenzial von 44,9 Prozent Nissan Motor. Auch die Aktie des Autoherstellers ist zuletzt deutlich heruntergekommen, doch hier ist die Bewertung mit einem KGV von 8,6 und einer Dividendenrendite von 2,0 Prozent deutlich attraktiver.

Übrigens: Wenn Sie Aktien mit guten Kurspotenzialen suchen, dann sehen Sie sich hier die Auswertung des Dow Jones und des Nasdaq 100 an.